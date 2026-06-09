Conciertos Gratis en CDMX por el Mundial 2026: Fechas, Artistas y Dónde Serán los Eventos

Conoce las fechas, artistas y sedes de los conciertos gratis del Mundial 2026 en CDMX. Te contamos dónde serán el FIFA Fan Festival, Jardín Mundial y los eventos especiales de la Copa del Mundo.

conciertos-mundial-2026-cdmx-fechas-artistas-donde-seran-shows-gratisFoto: GettyImages

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Vive el Mundial 2026 en CDMX sin gastar un peso. Conciertos gratuitos con La Sonora Santanera, Los Askis y más. Descubre las fechas y sedes de los eventos.

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