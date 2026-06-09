Conciertos Gratis en CDMX por el Mundial 2026: Fechas, Artistas y Dónde Serán los Eventos

La Ciudad de México se prepara para convertirse en uno de los puntos medulares de la fiesta mundialista. Además de recibir partidos de la Copa del Mundo 2026, la capital tendrá una amplia oferta de conciertos gratis y eventos culturales para que los aficionados vivan el ambiente del torneo aunque no tengan boleto para entrar al estadio.

Durante varias semanas, diferentes puntos de la CDMX tendrán música en vivo, actividades deportivas, experiencias familiares y espacios para ver los partidos junto a miles de personas.

¿Dónde serán los conciertos gratis del Mundial 2026 en CDMX?

Entre los principales espacios para disfrutar el Mundial 2026 estará el FIFA Fan Festival, una experiencia oficial pensada para reunir a los aficionados durante el torneo con transmisiones de partidos, actividades interactivas, comida, entretenimiento y espectáculos musicales.

Este espacio funcionará como uno de los puntos de encuentro más importantes para quienes quieran vivir la emoción mundialista fuera del estadio.

Otro de los lugares imperdibles será el Jardín Mundial, instalado en el Bosque de Chapultepec, donde habrá conciertos gratuitos, presentaciones artísticas y actividades culturales durante el Mundial.

El espacio estará abierto del 10 de junio al 19 de julio de 2026, coincidiendo con las fechas del torneo, y ofrecerá una programación especial para visitantes nacionales y extranjeros.

Festivales Futboleros CDMX 2026: sedes y conciertos gratis

Además del FIFA Fan Festival y el Jardín Mundial, la capital contará con los llamados Festivales Futboleros, una serie de eventos gratuitos que llevarán la celebración mundialista a diferentes alcaldías.

Uno de ellos llegará a la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se preparan conciertos gratuitos con artistas populares para reunir a miles de asistentes durante la Copa del Mundo.

Estos festivales incluirán:

Conciertos gratis

Pantallas para disfrutar los partidos

Activaciones deportivas

Actividades culturales

Experiencias familiares

¿Qué artistas estarán en los conciertos gratis del Mundial 2026 en CDMX?

La programación musical tendrá una mezcla de géneros como cumbia, sonidero, música tradicional mexicana y propuestas alternativas.

Entre los artistas y agrupaciones que forman parte de los conciertos gratuitos están:

La Sonora Santanera de Carlos Colorado

Los Askis

Sonido La Changa

Sonido Gallo Negro

Los de Abajo

La Coreañera

Sonorámico

Alejandra Robles

Caña Dulce y Caña Brava

Mariachi Femenil Innovación Mexicana

La programación busca mostrar parte de la diversidad musical de México mientras miles de aficionados llegan a la ciudad para vivir el Mundial.

Fechas de los conciertos del Mundial 2026 en CDMX

Si quieres disfrutar la fiesta mundialista sin gastar, estas son algunas fechas importantes:

10 de junio al 19 de julio de 2026

Jardín Mundial en Chapultepec

Conciertos gratuitos

Actividades culturales

Experiencias mundialistas

Durante todo el Mundial 2026

FIFA Fan Festival CDMX

Festivales Futboleros en distintas zonas de la ciudad

Presentaciones musicales gratuitas

Transmisiones de partidos

También habrá conciertos especiales por el Mundial 2026

Además de los eventos gratuitos, la llegada de la Copa del Mundo estará acompañada por conciertos especiales como parte de las celebraciones oficiales.

Uno de ellos será el FIFA Countdown Concert, realizado antes del arranque del torneo, con eventos simultáneos en las ciudades anfitrionas y presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

En la Ciudad de México, el evento reunirá música y futbol como parte de la cuenta regresiva rumbo al Mundial.

¿Los conciertos del Mundial 2026 en CDMX son gratis?

Sí. Varias de las actividades organizadas para la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México serán gratuitas, incluyendo conciertos, espectáculos culturales y espacios públicos para disfrutar los partidos.

El Mundial 2026 hará historia al ser organizado por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.