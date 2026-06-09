¿Cómo Llegar al Estadio Banorte desde el AICM? Costo y Ruta en Metrobús y Trolebús

La llegada del Mundial 2026 a la CCDMX traerá consigo una intensa movilización de aficionados nacionales e internacionales y si arribarás al AICM, en N+ te contamos cómo llegar al Estadio Banorte en Trolebús y Metrobús y cuál es su costo.

En ese sentido, ante la alta afluencia esperada durante los partidos, las autoridades de movilidad implementaron una ruta especial para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) con el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo.

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El encuentro inaugural del Mundial 2026 se disputará el 11 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Debido al cierre parcial de vialidades y a la gran cantidad de asistentes prevista, considera llegar con varias horas de anticipación y utilizar transporte público.

Ruta especial del AICM al Estadio Banorte

Como parte del operativo especial por la Copa del Mundo, Metrobús habilitó un servicio directo que partirá desde las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Palacio de los Deportes.

El servicio busca facilitar el traslado de quienes aterrizan en la capital y se dirigen directamente al Estadio Banorte ubicado en la zona de Santa Úrsula Coapa.

El recorrido comenzará en la Terminal 1, realizará una parada en la Terminal 2 y posteriormente avanzará sin escalas hasta el Palacio de los Deportes. Desde ese punto, los usuarios podrán abordar el servicio especial de Trolebús conocido como "Ride", que los llevará de manera directa al Estadio Ciudad de México.

La frecuencia estimada de salida será de aproximadamente cada 15 minutos.

Considera que en caso de que llegues desde otra parte de la CDMX, en N+ anteriormente te compartimos alternativas de transporte: ¿Cómo Llegar al Estadio Ciudad de México para la Inauguración del Mundial? Estas Son las Rutas.

¿Cuánto cuesta el traslado?

El costo del viaje se divide en dos servicios:

Metrobús especial AICM-Palacio de los Deportes: 30 pesos.

Trolebús Ride hacia el Estadio Ciudad de México: 350 pesos.

En total, el traslado completo tendrá un costo de 380 pesos por persona.

Las autoridades recomiendan adquirir con anticipación la Tarjeta de Movilidad Integrada y cargar el saldo suficiente para cubrir ambos trayectos, evitando contratiempos durante el viaje. Los pasajeros podrán ingresar al servicio de Metrobús utilizando:

Tarjeta de Movilidad Integrada.

Tarjetas bancarias de crédito o débito con tecnología de pago sin contacto.

Teléfonos inteligentes con NFC.

Relojes inteligentes compatibles.

FBPT