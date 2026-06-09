¿Cómo Llegar al Estadio Banorte desde el AICM? Costo y Ruta en Metrobús y Trolebús

Prepárate para el partido inaugural del Mundial 2026 en CDMX; te damos los detalles de la ruta especial desde el AICM al Estadio Banorte

AICMTuristas llegan al AICM remodelado para el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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