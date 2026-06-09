¿Cuándo y Cómo Pedir Ingreso de Banderas a Estadios por Mundial México 2026? Así lo pides a FIFA

Si vas a alguno de los partidos del Mundial es muy importante que tengas claro qué sí y qué no puedes llevar al Estadio, para evitar contratiempos a la hora de la llegada

Jóvenes con Bandera de México afuera del Estadio. Cuándo y Cómo Pedir Ingreso de banderas en Estadios de México 2026¿Vas al Estadio a los Partidos del Mundial 2026? Te decimos cómo y cuándo pedir solicitud para ingresar banderas de gran magnitud. Foto: Cuartoscuro.

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