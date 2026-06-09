¿Cuándo y Cómo Pedir Ingreso de Banderas a Estadios por Mundial México 2026? Así lo pides a FIFA

La oportunidad es única. Si vas a alguno de los partidos del Mundial 2026 en México, no te olvides de llevar banderas, pancartas y porras para animar a la selección. Aunque, ojo, porque no todas están permitidas. En N+ te aclaramos cuándo y cómo pedir el ingreso de banderas y qué días hacer la solicitud.

Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México son sedes mundialistas. De hecho, si vives en alguna de las colonias aledañas al Estadio CDMX y tienes auto propio, la alcaldía Coyoacán ha indicado que debes tramitar un permiso especial para estacionar y circular en dicha zona en días de partido.

Lo que muestra que los operativos de seguridad y movilidad durante el mes del Mundial serán estrictos sobre las medidas que deben cumplir asistentes al mundial, visitantes de otros países y residentes de la zona.

Hay que recordar que la Inauguración de la Cita del Mundo tendrá lugar el 11 de junio 2026, y en una nota previa ya te adelantamos cuántos partidos se juegan en México.

Entonces, ¿cómo pedir ingreso de banderas a los estadios por Mundial 2026?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) es la encargada de garantizar la seguridad de aficionados, jugadores y organizadores durante los eventos de la Copa del Mundo 2026, que este año tiene como sede tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Por lo que ha publicado una serie de lineamientos a tener en cuenta durante la Copa del Mundo. Entre ellas, las relativas a las banderas y pancartas que puedes introducir al estadio para animar a la Selección Mexicana.

La FIFA aclaró que sí puedes llevar banderas, pancartas y pósteres al estadio, siempre y cuando no excedan los 2 x 1.5 metros.

Mientras que sí superan dichas dimensiones deberás contar con autorización de la FIFA, que se logra a partir de seguir los siguientes pases:

Entra al sitio: https://fanmaterials.fifa.org/fmsp

Selecciona la opción "Haz una solicitud de material para fans"

Rellena el Formulario de Solicitud de Material para Fans

Da clic en "Entregar"

Espera la resolución de la FIFA respecto a la bandera que deseas llevar.

¿Qué dimensiones deben tener las banderas que se pueden llevar al Estadio?

Según el programa de Seguridad dado a conocer en conjunto entre la FIFA y el Gobierno de Ciudad de México, el tamaño de los lienzos no debe superar los 2m x 1.5m.

¿Hasta cuándo se puede hacer la solicitud para llevar banderas al Mundial 2026?

La FIFA también detalló que las solicitudes se deben realizar al menos dos días antes del inicio del partido en el cual se desea llevar banderas de grandes dimensiones.

Es decir, este martes 9 de junio será el último día para meter la solicitud para ingresar con una bandera de grandes dimensiones durante la inauguración del Mundial en el Estadio de Ciudad de México.

SARR