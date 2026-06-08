Banda El Recodo Dará Concierto Gratis en el FIFA Fan Fest de CDMX: Fecha y Dónde Será

La Banda El Recodo le pondrá tambora a la fiesta del Mundial 2026 en México durante el Fan Fest de CDMX. Descubre dónde y cuándo será su concierto gratuito.

banda-el-recodo-dara-concierto-gratis-en-el-fifa-fan-fest-de-cdmx-fecha-y-donde-seraFoto: Cuartoscuro

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Banda El Recodo animará el FIFA Fan Fest en CDMX con un concierto gratuito. Únete a la celebración en el Zócalo el 11 de junio de 2026 tras el partido inaugural del Mundial.

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