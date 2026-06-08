Banda El Recodo Dará Concierto Gratis en el FIFA Fan Fest de CDMX: Fecha y Dónde Será

En la fiesta del Mundial 2026 en México también sonará la tambora. Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga fue confirmada como uno de los actos musicales del FIFA Fan Fest de la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto gratuito para celebrar el arranque de la Copa del Mundo.

Conocida como “La Madre de Todas las Bandas”, la agrupación sinaloense será parte de la inauguración de esta experiencia mundialista que reunirá a miles de aficionados en uno de los puntos más emblemáticos del país.

¿Cuándo será el concierto gratis de Banda El Recodo en el FIFA Fan Fest CDMX?

El concierto gratuito de Banda El Recodo en el FIFA Fan Fest CDMX será el jueves 11 de junio de 2026, como parte de las actividades por el inicio del Mundial.

La presentación se realizará después del partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque todavía no se confirma un horario exacto para el show, se espera que la agrupación suba al escenario después del encuentro.

¿Dónde será el concierto de Banda El Recodo en CDMX?

El show será en el Zócalo de la Ciudad de México, sede oficial del FIFA Fan Fest 2026 en la capital mexicana. La entrada será completamente gratuita para los asistentes que quieran disfrutar del ambiente mundialista y de la música en vivo.

Además del concierto de Banda El Recodo, el FIFA Fan Fest contará con transmisiones de los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante, actividades especiales, experiencias para aficionados y más presentaciones musicales durante el torneo.