¿Cómo Me Registro para Tarjetón Digital de Coyoacán? Colonias Tendrán Código QR por Mundial 2026

Si vives en las colonias aledañas al Estadio donde se realizarán los partidos del Mundial en CDMX, debes obtener este documento para poder circular en auto y estacionarte por la zona

Automovilista muestra documentación a policía. Cómo tramitar el Tarjetón Digital para el Mundial 2026.¿Eres vecino del Estadio CDMX donde se celebrarán los partidos del Mundial 2026? Conoce cómo tramitar el Tarjetón Digital en Coyoacán. Foto: Cuartoscuro.

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