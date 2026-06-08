¿Cómo Me Registro para Tarjetón Digital de Coyoacán? Colonias Tendrán Código QR por Mundial 2026

Si vives al sur de Ciudad de México, cerca del Estadio donde se celebrarán los juegos del Mundial 2026, y eres dueño de un auto o motocicleta debes tramitar el Tarjetón Digital Coyoacán para circular y estacionarte en tu colonia los días de partido. Esta medida aplica para vecinos en la primera milla alrededor del coloso, por lo que en N+ te damos a conocer el proceso y zonas que pueden obtener el Código QR.

Esta estrategia de los Tarjetones Digitales para los vecinos del Estadio CDMX, es en coordinación con la alcaldía Coyoacán y autoridades federales y de Ciudad de México. Toda vez que el acceso en moto o auto será exclusivo para residentes registrados dentro del horario del dispositivo en la zona.

Recuerda que el Mundial 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio, y esta es la cantidad de partidos que se jugarán en México. Para que no te pierdas ninguno de los encuentros, en una nota previa ya te compartimos incluso la fecha de los últimos partidos que habrá en México. Recuerda que las sedes oficiales del país azteca son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Para qué colonias aplica el Tarjetón Digital Coyoacán para el Mundial 2026? Estas zonas Obtienen Código QR

Lo primero que debes tener claro es que este trámite sólo aplica para los habitantes de las colonias consideradas dentro de la primera milla alrededor del Estadio Ciudad de México. Y para que tengas más claro cuáles son las zonas que entran, estás son las avenidas limítrofes.

Oriente : Calzada de Tlalpan.

Sur : Periferico Sur.

Poniente: Bulevar Gran Sur.

Norte: Avenida Santa Úrsula.

De modo que las colonias que pueden tramitar el Tarjetón son las siguientes:

El Caracol.

La Zorra.

Media Luna.

Joyas del Pedregal.

Bosques de Tetlameya.

Cantil del Pedregal.

Mientras que en el caso de los habitantes de las colonias Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa se les censará de manera parcial.

¿Dónde tramitar el Tarjetón Digital para vecinos de Coyoacán?

Ahora bien, debes saber que personal de la alcaldía Coyoacán realizó un censo casa por casa para inscribir a los vecinos de las colonias antes mencionadas en esta estrategia de Tarjetones. Sin embargo en caso de que vivas en la zona y aún no estés registrado puedes hacer tu trámite de forma presencial en el Centro de las Artes de Santa Úrsula (CASU). Ubicado en la esquina de San Ricardo y Avenida Santa Úrsula.

El horario de atención es de 09:00 a 18:00 horas.

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Paso a paso, ¿Cómo tramitar el Tarjetón Digital con Código QR en Coyoacán?

Si aún no haces tu registro, te explicamos paso a paso cómo hacer el registro de motocicletas y automóviles. Sólo debes tener a la mano los siguientes datos del vehículo:

Marca.

Modelo.

Color.

Placas.

Registro de domicilio de acuerdo con tu Tarjeta de Circulación.

Además, debes presentar los siguientes documentos como residente (en original y copia):

Identificación oficial vigente (credencial del INE, licencia de conducir o pasaporte).

Documentación de tu vehículo: copia de la tarjeta de circulación vigente de cada uno de los autos a registrar.

Pero, ojo, porque el programa establece que se debe tramitar un Código QR por cada vehículo registrado. Y no, no hay límite de unidades por domicilio, siempre que cada uno de éstos cumpla con los requisitos comprobables de residencia en la zona.

Ten en cuenta que el registro, el censo y emisión del Código QR son intransferibles y gratuitos.

¿Cuánto tiempo operará el acceso controlado de vehículos con Tarjetón Digital?

La alcaldía Coyoacán dio a conocer que el operativo funcionará únicamente los días de partido, hay que recordar que en CDMX se celebrarán en total 5 encuentros deportivos en el Estadio.

Los dispositivos viales iniciarán entre 8 y 10 horas antes del inicio de cada juego y se retirarán 2 horas después de que concluya.

SARR