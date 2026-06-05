¿Habrá Clases en CDMX del 8 al 12 de Junio por Inauguración del Mundial 2026? Esto Pasará

Ya se acerca una semana llena de futbol y con turistas en la capital, por ello, en caso de que te preguntes si tus hijos de preescolar, primaria o secundaria deben ir a sus escuelas, en N+ te compartimos que pasará con las clases en la Ciudad de México (CDMX) del 8 al 12 de junio por la inauguración del Mundial 2026.

En ese sentido, la cuenta regresiva para el arranque del Mundial ya comenzó y una de las dudas que puede surgir entre madres, padres de familia y estudiantes es si habrá clases en la CDMX durante los días previos y posteriores a la inauguración del torneo.

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Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre la suspensión generalizada de actividades escolares del 8 al 12 de junio, autoridades federales y capitalinas han adelantado algunas medidas especiales para las entidades que serán sede de encuentros mundialistas.

¿Habrá clases del 8 al 12 de junio en CDMX?

Por el momento, no existe una suspensión general confirmada para toda la semana del 8 al 12 de junio en la CDMX, por lo que los niños y niñas sí tienen que ir a sus escuelas.

Sin embargo, el 11 de junio habrá ajustes en escuelas públicas debido a la inauguración del Mundial 2026.

Durante la conferencia matutina del pasado 4 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que existe una orientación para que escuelas ubicadas en las sedes mexicanas del Mundial, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, puedan facilitar que estudiantes y comunidades educativas sigan algunos partidos del torneo.

Asimismo, señaló que en los estados que no albergarán partidos, la decisión quedará en manos de las autoridades educativas locales, quienes definirán si mantienen las clases de manera normal o adoptan medidas similares.

¿Se suspenderán las clases el 11 de junio?

Uno de los días que ha generado mayor duda es el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026 en México.

Las autoridades educativas revelaron recientemente que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le informó sobre la suspensión de labores en escuelas públicas durante esa jornada. Sin embargo, precisó que esta medida aplicaría únicamente para escuelas públicas y no para instituciones privadas.

Por su parte, a la incertidumbre por los ajustes relacionados con el Mundial se suma la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que mantiene un paro nacional y diversas protestas en la capital del país.

Este viernes 5 de junio, la CNTE realizará una Asamblea Nacional Representativa para definir si levanta el plantón instalado en la Ciudad de México o si extiende sus acciones de protesta, en caso de que siga, las clases pueden afectarse en la semana del 5 al 8 de junio de 2026.

FBPT