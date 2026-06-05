¿Habrá Clases en CDMX del 8 al 12 de Junio por Inauguración del Mundial 2026? Esto Pasará

La inauguración del Mundial 2026 trae cambios en las clases de CDMX; te contamos qué pasará con las actividades de preescolar, primaria y secundaria

Clases durante el mundialUn padre de familia se despide de su hijo al dejarlo en su escuela. Foto: Cuartoscuro

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