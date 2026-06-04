¿Habrá Clases en la Inauguración del Mundial 2026? Sheinbaum Da Mensaje para Escuelas

La presidenta señaló qué pasará con las clases a nivel nacional durante la máxima justa del futbol

Clases durante Mundial.Madre despide a su hijo en una escuela de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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