¿Habrá Clases en la Inauguración del Mundial 2026? Sheinbaum Da Mensaje para Escuelas

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 4 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbuam abordó el tema de la suspensión de clases durante el Mundial, en N+ te compartimos qué dijo y el mensaje que mandó a escuelas.

La mandataria explicó que existe una orientación para que las escuelas de la Ciudad de México (CDMX), Nuevo León y Jalisco puedan facilitar que estudiantes y comunidades educativas vean los partidos.

"Se está orientando en general que los partidos en CDMX, Nuevo León y Jalisco pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido. A nivel nacional, cada estado tiene que tomar su decisión", mencionó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Habrá Clases el 11 de Junio en CDMX? Esto Anunciaron las Autoridades

¿Qué pasa con las clases en ciudades que no son sede del Mundial?

De acuerdo con la presidenta, en los estados que albergarán partidos del Mundial se contempla la posibilidad de suspender las clases como en la CDMX, en N+ te informamos previamente lo qué anunciaron las autoridades: Confirman Día Sin Clases por el Mundial 2026: Esto Anunciaron Autoridades de CDMX.

Sin embargo, precisó que fuera de las entidades sede, cada gobierno estatal tendrá la facultad de determinar si adopta medidas similares o mantiene las actividades escolares con normalidad.

Por su parte, también explicó que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene comunicación con autoridades laborales para analizar facilidades dirigidas a trabajadores del sector público durante los días de mayor actividad del torneo.

Indicó que declarar un día no laborable a nivel general implicaría consecuencias legales y laborales contempladas en la legislación mexicana, por lo que cualquier ajuste deberá realizarse mediante acuerdos específicos entre instituciones y empresas.

El Mundial de este año será el más grande organizado hasta ahora, con la participación de 48 selecciones nacionales, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

FBPT