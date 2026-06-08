¿Cuánto Dura el Mundial 2026? Esta Es la Cantidad de Partidos que se Jugarán

El Mundial que se jugará en México, EUA y Canadá, con la participación de 48 selecciones, durará más semanas

Estadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026 en México. Foto: CuartoscuroEstadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026 en México. Foto: Cuartoscuro

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