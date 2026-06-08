¿Cuánto Dura el Mundial 2026? Esta Es la Cantidad de Partidos que se Jugarán

El Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá la duración más extensa desde la creación del torneo. En N+ te contamos cuánto durará y la cantidad de los partidos que se jugarán.

De acuerdo con el calendario oficial, la competencia comenzará el 11 de junio de 2026 y concluirá en julio de 2026, cuando se dispute la final del campeonato.

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Con este formato, el torneo abarcará un total de 39 días de competencia, superando el récord anterior establecido por el Mundial de Francia 1998, que se desarrolló durante 33 días.

Los encuentros se jugarán durante más de cinco semanas consecutivas.

Las fechas clave del torneo son:

Partido inaugural: jueves 11 de junio de 2026.

Fin de la fase de grupos: sábado 27 de junio de 2026.

Final del Mundial: domingo 19 de julio de 2026.

Esto significa que los aficionados podrán seguir partidos durante poco más de un mes, desde la inauguración hasta la definición del campeón.

La ampliación del calendario responde al nuevo formato aprobado para la Copa del Mundo.

Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, un aumento respecto a las 32 que competían en las ediciones anteriores.

La fase inicial estará integrada por 12 grupos de cuatro equipos, aunque cada selección mantendrá la garantía de disputar al menos tres partidos antes de una posible eliminación.

Mundial 2026 tendrá 104 partidos

Otra de las novedades será la incorporación de una ronda adicional de eliminación directa: los dieciseisavos de final.

Con este cambio, el número total de encuentros aumentará a 104 partidos, una cifra sin precedentes en la historia de la competencia.

Además, los equipos que alcancen la final deberán disputar un total de ocho encuentros, uno más que en los formatos anteriores.

La expansión del torneo obligó a extender el calendario para permitir periodos adecuados de recuperación para los futbolistas y facilitar la logística entre las distintas sedes de los tres países anfitriones.

La FIFA implementó este modelo con el objetivo de albergar a más selecciones nacionales sin concentrar excesivamente los partidos en un periodo reducido.

FBPT