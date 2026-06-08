Partidos de México en el Mundial 2026: ¿Cuándo Son y Contra Quién? Días que Juega la Selección

El inicio del Mundial 2026 está cada vez más cerca y para que vayas preparando tu agenda, acá te decimos cuándo son los partidos de México en la Copa de la FIFA y quiénes son los rivales contra los que jugará la Selección Mexicana en este torneo.

Ya todo está listo para que se realice la inauguración mundialista en México, y en una nota previa te decimos cuántos días, horas y minutos faltan para el inicio del certamen y qué artistas estarán en el evento el próximo 11 de junio 2026.

¿Contra quién juega México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana forma parte del Grupo A del Mundial 2026, por lo que comparte sector con un equipo de la Confederación Africana de Futbol (CAF), uno de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y otro de la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA). Estos son los rivales de México:

Sudáfrica.

República de Corea.

Chequia.

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026? Lista de días

Al igual que el resto de equipos, la Selección Mexicana tiene programados tres partidos en la Fase de Grupos del Mundial 2026. Estas son las fechas de los juegos para que las tengas anotadas en tu agenda y pidas el día libre:

México vs Sudáfrica : Jueves 11 junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México en CDMX.

México vs República de Corea : Jueves 18 junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en Guadalajara.

México vs Chequia: Miércoles 24 junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en CDMX.

En caso de que México avance a la siguiente ronda, estos son los días que podría jugar el Tri en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 dependiendo de cuál sea su posición final en el Grupo A:

Si es líder de grupo: martes 30 junio 2026 a las 19:00 horas en la Ciudad de México. Si termina segundo de grupo: domingo 28 junio 2026 a las 13:00 horas en Los Ángeles, Estados Unidos. Si avanza como mejor tercero de grupo: lunes 29 de junio o miércoles 1 de julio.

Posteriormente, los Octavos de Final se jugarán del sábado 4 al martes 7 de julio, mientras que la anhelada ronda de los Cuartos de Final se disputará del jueves 9 al sábado 11 de julio. Estas son las fechas de las rondas finales del Mundial 2026: