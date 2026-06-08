Partidos de México en el Mundial 2026: ¿Cuándo Son y Contra Quién? Días que Juega la Selección

Para que vayas preparando tu agenda, consulta cuándo juega la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y quiénes serán sus rivales

Checa Cuándo Son los Partidos de México en el Mundial 2026La Selección Mexicana forma parte del Grupo A del Mundial 2026. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+