¿Cuándo Se Acaba el Mundial 2026? Fecha de la Final y de los Últimos Partidos en México

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y debido a que la emoción de los aficionados va en aumento, algunos ya quieren saber cuántos días rodará el balón. Por ello, acá te decimos cuándo se acaba el torneo de la FIFA con la fecha de la Final y los últimos partidos en México.

Faltan pocos días para la fiesta mundialista que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y para que tengas las mejor información, en notas previas te contamos si el 11 de junio, día de la inauguración es feriado oficial, y si habrá clases en esta fecha.

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¿Cuándo termina el Mundial 2026?

El torneo de la FIFA en el que participarán 48 selecciones nacionales llegará a su fin el domingo 19 de julio de 2026, día en el que se disputará la Final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York en Estados Unidos.

De esta manera, debido a que la inauguración se realizará este jueves 11 de junio de 2026, la Copa del Mundo tendrá una duración de 39 días en los que se disputará un total de 104 partidos, desde la Fase de Grupos, Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinales y Final.

¿Cuándo se juegan los últimos partidos del Mundial en México?

La Ciudad de México será la sede mundialista que más partidos albergará, con un total de cinco juegos, iniciando con el de la inauguración el 11 de junio y terminando con un enfrentamiento de Octavos de Final el domingo 5 de julio de 2026.

Por su parte, Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, comenzando el 14 de junio con un juego de la Fase de Grupos y terminando el 29 de junio con un duelo de Dieciseisavos de Final.

Mientras que Guadalajara también será sede de cuatro partidos del torneo de la FIFA, iniciando el 11 de junio y terminando el 26 de junio en la Fase de Grupos.

Estas son las fechas de los últimos partidos del Mundial 2026 en México:

Guadalajara : Viernes 26 de junio - Partido del Grupo H Uruguay vs España.

Monterrey : Lunes 29 de junio - Partido de Dieciseisavos de Final.

CDMX: Domingo 5 de julio - Juego de Octavos de Final.

PPP