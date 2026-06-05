¿Cuándo Se Acaba el Mundial 2026? Fecha de la Final y de los Últimos Partidos en México

Conoce la fecha en la que termina el Mundial 2026 y cuándo se jugarán los últimos partidos en las sedes mexicanas

Conoce cuándo Termina el Mundial 2026 y las fechas de los Últimos Partidos en MéxicoEl Mundial 2026 inicia el 11 de junio en México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cuándo Termina el Mundial 2026? Fechas de los Últimos Partidos en México y de la Final de la Copa