Deportes

¿Quién es Francisco Iturbide, el Nuevo Presidente de la Liga MX?

La Liga MX presentó a Francisco Iturbide Cera como el nuevo Presidente Ejecutivo del torneo, relevando a Mikel Arriola

Logo de la Liga MXFoto: Getty Images

Destacado

La Liga MX presentó a Francisco Iturbide Cera como el nuevo Presidente Ejecutivo del torneo, relevando a Mikel Arriola

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+