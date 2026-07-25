El futbol mexicano ha dado el primer paso de reestructuración en su gobierno corporativo. Mediante un comunicado oficial, la Liga MX presentó a Francisco Iturbide Cera como el nuevo Presidente Ejecutivo del torneo, relevando a Mikel Arriola, quien continuará en sus funciones como Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Este nombramiento, aprobado por unanimidad por los 18 clubes de Primera División y respaldado por el Comité de Ética y Buen Gobierno, forma parte de una histórica separación administrativa para constituir la entidad Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C., otorgándole personalidad jurídica, mayor autonomía operativa y un modelo de gestión enfocado en la transparencia y rendición de cuentas.

¿Quién es Francisco Iturbide, el nuevo Presidente de la Liga MX?

Francisco Iturbide lleva 11 años trabajando en la Federación Mexicana de Futbol y su rol era como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo, en que una de sus principales funciones era el tema de calendarios y competencias. Se incorporó a la estructura de la FMF, comenzando su desarrollo directivo como becario dentro del organismo.

"Agradecer al Comité de Ética y Buen Gobierno por respaldar dicha designación, así como los 18 dueños. Es un día especial, llegué hace 11 años como becario, el camino ha estado lleno de retos, mismos que me permitieron desarrollarme, es un día histórico que no permitirá construir y dar pasos firmes al futuro.

"Tenemos la obligación de cada día ser mejores, trabajaremos en centralizar nuestras propiedades para entregar un producto homogeneo. Buscaremos seguir fortaleciendo el roce internacional con los clubes", dijo Francisco Iturbide.

Los Retos y Objetivos de su Gestión

Al asumir el cargo, Iturbide enfatizó su compromiso de implementar la reforma de gobierno corporativo que integrará cuatro nuevos comités de apoyo administrativo. Entre las prioridades señaladas en su presentación destacan la consolidación de la regla de menores, la optimización de los estándares para futbolistas extranjeros y la búsqueda de una competencia homogénea a largo plazo.

Con este nombramiento, la Liga MX inicia un nuevo capítulo institucional apostando por un perfil técnico y con amplio conocimiento interno para comandar el desarrollo del máximo circuito.