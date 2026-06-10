Muere Padre y Tío de Quinceañera por Alcohol Adulterado en Salamanca, Guanajuato

Horas después de que terminó la fiesta de 15 Años en Puerta de Valle, en Salamanca, decenas de invitados presentaron síntomas por intoxicación tras tomar alcohol adulterado.

Familiares de la quinceañera fueron velados.Foto: N+

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Hasta el momento, la quinceñaera continúa hospitalizada.

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