Muere Padre y Tío de Quinceañera por Alcohol Adulterado en Salamanca, Guanajuato

Decenas de personas presentaran síntomas graves de intoxicación por tomar alcohol adulterado en una fiesta de 15 años en Salamanca, Guanajuato. Se han confirmado cuatro fallecimientos, entre ellos el padre y un tío de la adolescente celebrada.

Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, donde se celebró una fiesta donde los invitados tomaron tequila que resultó adulterado.

Después de la celebración, decenas de invitados comenzaron a sentirse mal, por lo que acudieron a diferentes clínicas de salud por síntomas como visión borrosa, vómito, dolor de cabeza y hipotermia y somnolencia profunda, entre otros.

Quinceañera se encuentra hospitalizada por intoxicación en fiesta

Dentro de los afectados, se confirmó que la quinceañera, su papá y un tío, fueron parte de las víctimas, siendo estos últimos dos parte de las víctimas mortales registradas.

Identifican a víctimas mortales por alcohol adulterado

Las cuatro víctimas de la intoxicación masiva en Salamanca fueron identificadas como San Juana González Laguna, Guadalupe Ramblas López, Antonio Cárdenas y Martín Robles, quienes fueron sepultados el día de hoy.