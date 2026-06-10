Dan Último Adiós a Miembros de Familia Intoxicada en Fiesta por Alcohol Adulterado en Salamanca

Familiares y amigos despiden a las cuatro víctimas que murieron por intoxicación de alcohol adulterado en una fiesta de 15 Años en Puerto de Valle en Salamanca, Guanajuato. Entre los fallecidos, están el padre y el tío de la quinceañera.

Alrededor de las 11 de la mañana se realizaron preparativos para conducirlos al cementerio municipal en Valtierrilla, lugar donde fueron sepultados. Previamente se realizó una caravana que fue acompañada por decenas de personas por varios kilómetros, detrás de las carrozas, donde iban los cuerpos de las personas que murieron horas después de que la fiesta de 15 años terminó.

Con música a su paso y la tristeza reflejada, los presentes llegaron hasta el panteón, donde fueron sepultando uno a uno los cuerpos, mientras daban acompañamiento.

Quinceañera fue internada por intoxicación de alcohol adulterado

Autoridades de Salud de Guanajuato dieron a conocer que 33 personas que se encontraban internadas en clínicas en Celaya y Salamanca, por intoxicación fueron dadas de alta.

Tres personas más continuaban internadas, siendo una de ellas la adolescente de quince años festejada.

Los familiares dieron a conocer que las botellas de alcohol las habían comprado en la Central de Abastos en León, mientras velaban sus difuntos.