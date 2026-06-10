Dan Último Adiós a Miembros de Familia Intoxicada en Fiesta por Alcohol Adulterado en Salamanca

Familiares y amigos se reunieron para despedir a los fallecidos por intoxicación de alcohol adulterado en una fiesta de 15 años.

Los sepultan en el cementerio de Valtierrilla.Foto: N+

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La quinceañera junto con dos personas más continúan internadas por los mismos síntomas.

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