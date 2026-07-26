Nueva Fuga Deja Sin Agua a 20 Colonias de Tijuana; Consulta la Lista Completa

Una fuga de agua potable registrada en la zona de La Pechuga provocó afectaciones en el suministro para al menos 20 colonias de Tijuana, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

El organismo detalló que el incidente ocurrió en un punto donde actualmente se realizan trabajos de reposición de tubería debido al término de su vida útil.

Colonias presentan falta o intermitencias de agua

Mientras se llevan a cabo las maniobras de reparación, las siguientes colonias podrían presentar falta de agua o baja presión:

Valle Vista I y II

Arenales A y B

Murua Hidalgo

Infonavit Murua

Chapultepec Alamar

Fraccionamiento Fernández

Villaflores

Buenaventura

San Carlos

Buena Vista (50%)

Sepanal

Chamizal

Guadalupe Victoria

Fraccionamiento Las Fuentes

La Pechuga

Plaza Alameda

Plaza Otay

Los Álamos



CESPT trabaja en la reparación

La CESPT informó que personal operativo ya realiza las labores para reparar la fuga y restablecer el servicio de agua potable en las colonias afectadas.

Hasta el momento, el organismo no ha informado una hora estimada para la conclusión de los trabajos, por lo que pidió comprensión a los usuarios mientras continúan las maniobras.

APG