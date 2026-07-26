Sociedad

Nueva Fuga Deja Sin Agua a 20 Colonias de Tijuana; Consulta la Lista Completa

El organismo indicó que el incidente ocurrió en un tramo donde se realizan trabajos de reposición de tubería por el fin de su vida útil

Anuncian Corte de Agua en 81 Colonias de Tijuana por Reparación: Esta es la Lista CompletaFoto: N+

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Nueva fuga en Tijuana deja sin agua a varias colonias. La CESPT trabaja para solucionar el problema. Descubre si tu colonia está afectada y mantente al tanto de los avances.

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Nueva Fuga Deja Sin Agua a 20 Colonias de Tijuana; Consulta la Lista Completa