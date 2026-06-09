Hombre Avienta Objeto a Camión de la Ruta 632-A en Zapopan y Lastima a Pasajera; Esto se Sabe

Una mujer que iba a bordo de un camión de la ruta 632-A, a la altura de Tesistán, en Zapopan, terminó herida después de que un motociclista que discutía con el chofer arrojó un objeto pesado hacia una de las ventanas de la unidad.

Los hechos ocurrieron el 8 de junio y quedaron registrados en un video compartido en redes sociales, en el que se aprecia que un motociclista avienta un objeto al camión y rompe uno de los cristales, lesionando a una mujer pasajera.

De acuerdo con la versión de los usuarios del transporte público, el motociclista se molestó luego de que el chofer de la unidad circuló sobre el antiguo camino a Tesistán y pasó por un charco de agua, salpicando al motociclista, lo que hizo que el afectado lo alcanzara metros adelante para iniciar la agresión.

¿Cuál es el estado de salud de la pasajera lesionada?

La mujer lesionada, quien es de la tercera edad, resultó con lesiones leves en la cabeza y fue atendida por paramédicos, quienes la estabilizaron y reportaron su salud como estable.

El motociclista escapó después de que el chofer del camión frenó y agredió a la mujer. Los demás pasajeros bajaron del vehículo por su propia voluntad.

Por su parte, la empresa encargada de la ruta, ya se encuentra analizando lo sucedido con ayuda de cámaras de vigilancia de la zona. La Fiscalía de Jalisco informó a través de su enlace de comunicación que aún no se cuenta con una denuncia formal por la presunta agresión.