Hombre Avienta Objeto a Camión de la Ruta 632-A en Zapopan y Lastima a Pasajera; Esto se Sabe

Un motociclista aventó un objeto a un camión de la ruta 632-A en Zapopan, y lastimó a una pasajera

Camión del transporte públicoFoto: @JaliscoRojo y Facebook Busología GDL

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Motociclista en Zapopan agrede a camión de la ruta 632-A tras discusión con el chofer, hiriendo a una pasajera. La empresa y la Fiscalía investigan. Conoce los detalles del caso.

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