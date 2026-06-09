Anuncian Cierres Viales y Restricciones en Guadalajara Durante el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026 en Guadalajara se llevarán a cabo cierres viales y restricciones del 1 al 30 de junio, especialmente para ingresar al estadio en donde se disputarán los partidos y los espacios de la ciudad para verlos en vivo.

¿Cuáles son las restricciones?

Estará restringida la circulación en el Circuito JVC que rodea el estadio. Mientras que los días de partido, el operativo más fuerte, inicia siete horas antes de cada encuentro.

En zonas cercanas habrá restricciones totales con 48 horas de anticipación. Al espacio, denominado Última Milla, habrá un acceso exclusivo, ya que no se permitirá el paso a quien no tenga boleto o acreditación de la organización.

¿Cuáles son los cierres viales?

En cuanto a los cierres, la lateral de la avenida Vallarta en Periférico, también estará cerrada para evitar el ingreso.

Se activará un contraflujo en las avenidas Guadalupe e Inglaterra siete horas antes del partido. Ambos carriles cambiarán de sentido hacia Av. Juan Palomar y Santa Margarita.

De acuerdo con la directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, los automovilistas que no cuenten con un boleto para el estadio no deberían tratar de ingresar, ya que esto sólo generará más tráfico vial al tener que retornar, por lo que recomendó aprovechar los espacios designados para ver el partido en las pantallas de la ciudad.

Fuera del estadio, en las zonas designadas para que se proyecten los partidos, habrá cierres donde pasarán comerciantes y proveedores en la calle Ramón Corona y controles de acceso en Av. Hidalgo, Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza.

¿Cuáles son las recomendaciones para no llegar tarde al partido?

La recomendación para asistentes a partidos es llegar con cinco horas de anticipación, por lo que el estado de fuerza de la Policía Vial será de 390 elementos, 60 motocicletas y 60 patrullas.

Quienes tengan boleto podrán utilizar el sistema ride al estadio, por 500 pesos, el cual saldrá de varios puntos de la ciudad y los dejará directamente en el Circuito JVC.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reiteró que no habrá clases los cuatro días de encuentros y muchas empresas ya han confirmado esquemas de trabajo a distancia. Esto permitirá reducir la carga vehicular en la ciudad.

Para los seleccionados locales y extranjeros, habrá 16 mil elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para resguardar hoteles y espacios. Así como un despliegue para trasladar a las selecciones desde del Aeropuerto de Guadalajara al hotel, del hotel al campo de entrenamiento y de regreso, y del hotel al partido.