Anuncian Cierres Viales y Restricciones en Guadalajara Durante el Mundial 2026

En Guadalajara habrá cierres viales y restricciones durante el mes de junio por el Mundial 2026, sobre todo en la zona para ingresar al estadio en donde se disputarán los partidos

Ciudad de GuadalajaraFoto: N+

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¿Vas al Mundial 2026 en Guadalajara? Llega 5 horas antes al estadio. Habrá cierres y restricciones. Descubre cómo evitar el tráfico y disfruta del evento.

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