Inundación Histórica en Paso a Desnivel de Avenida 8 de Julio y Washington en Guadalajara

El paso a desnivel de la avenida 8 de Julio y Washington alcanzó niveles históricos, ya que el agua estuvo a punto de llegar hasta la parte superior.

La tormenta que se registró durante la noche y madrugada anegó algunas avenidas importantes de la ciudad, donde varios autos quedaron varados. Guadalajara padeció las inclemencias del tiempo y en cuestión de segundos el agua cubrió avenidas y pasos a desnivel, como el de 8 de Julio.

Ramón López, bombero de Guadalajara, informó: “Los pasos a desnivel de Inglaterra y 8 de Julio arriba de 3 metros, ya prácticamente cubierto, estamos esperando a que trabajen los cárcamos para liberar en Colón y Washington de igual manera un metro, en el de Roble y Washington 1.5 metros”.

¿Cuáles fueron las afectaciones de la lluvia en otros municipios?

En la Glorieta de los Arcos el agua superó el metro de altura; también hubo afectaciones en el paso a desnivel de los Arcos del Milenio. El tramo de la avenida Colón e Isla Pantenaria fue cerrado a la circulación de vehículos.

A lo largo de la avenida Juan Gil Preciado, algunos automovilistas ya no pudieron avanzar. Lo mismo ocurrió sobre avenida Acueducto y Girasoles; además, la avenida Patria al cruce con Américas presentó niveles considerables de encharcamiento. En la colonia Jardines de Zapopan hubo inundaciones en el estacionamiento de un complejo habitacional y el agua ingresó a algunos domicilios.

El municipio de San Pedro Tlaquepaque también reportó afectaciones en varias vialidades. La lluvia se prolongó el resto de la madrugada, aunque con menor intensidad.