Inundación Histórica en Paso a Desnivel de Avenida 8 de Julio y Washington en Guadalajara

El paso a desnivel de la avenida 8 de Julio y Washington, en Guadalajara, registró una inundación histórica.

Severa inundación en GuadalajaraFoto: N+

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Inundación en el paso a desnivel de 8 de Julio y Washington en Guadalajara. El agua alcanzó niveles históricos, cubriendo avenidas y dejando autos varados.

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