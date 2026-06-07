Migración y Diversidad Sexual; Así se Vivió la Marcha LGBT+ en Guadalajara

Integrantes de la comunidad LGBT+ marcharon por las personas migrantes de la diversidad sexual, quienes dejan sus hogares por discriminación o violencia

Marcha PrideFoto: N+

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La Marcha LGBT+ en Guadalajara llenó el Centro Histórico de orgullo y diversidad. Migrantes y comunidad alzaron la voz por sus derechos. Descubre cómo se vivió este evento.

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