Migración y Diversidad Sexual; Así se Vivió la Marcha LGBT+ en Guadalajara

Cada año, integrantes de la comunidad LGBT+ toman las calles del Centro Histórico de Guadalajara.

Asistentes lograron mostrarse con orgullo y visibilizar las problemáticas que las personas de la diversidad sexual continúan enfrentando.

Fascinación Jiménez, organizadora, afirmó: “Está dedicada esta marcha a la comunidad migrante LGBT que enfrenta ciertos tipos de violencia con algunas características. En este momento, ante los grupos conservadores y de ultraderecha que han intentado frenar el avance de los derechos humanos, se han cerrado las fronteras, muchas personas se han tenido que quedar en México y se enfrentan a otro tipo de violencias”.

El recorrido siguió por Chapultepec y el variopinto grupo de participantes desembocó en la Glorieta de los Niños Héroes. La marcha congregó a cerca de 7 mil personas.

Con banderas multicolores, carteles y música, los asistentes celebraron la marcha, pero también aprovecharon para alzar la voz y exigir respeto, igualdad y reconocimiento de sus derechos.

¿A quiénes estuvo dedicada la conmemoración de este año en Guadalajara?

Este año se conmemoró a las personas migrantes que salen de sus países de origen debido a discriminación por su orientación sexual o identidad

Con su vocabulario, su argot y sus atuendos, la marcha de la diversidad recorrió las calles de Guadalajara, ondeando y enalteciendo sus colores. Un listón de esta tonalidad fue cortado para dar inicio a la procesión, pasadas las tres de la tarde de ese sábado, en la Glorieta Minerva.