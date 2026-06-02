Agenda Cultural por el Mes del Orgullo LGBT+ en Jalisco; Estas son las Actividades

Guadalajara conmemorará el Mes del Orgullo LGBT+ con más de 30 actividades culturales, deportivas y comunitarias que se realizarán durante junio en distintos puntos de la ciudad.

La programación busca generar espacios de visibilidad, encuentro y reflexión frente a la discriminación.

Las actividades iniciarán este 1 de junio con el arranque oficial del Mes del Orgullo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la iluminación de edificios y monumentos públicos con los colores de la diversidad.

Primero al 30 de junio : se llevarán a cabo actividades culturales y comunitarias en espacios como Parque Revolución, el Museo del Periodismo y el Centro Cultural Colomos. Durante todo el mes habrá conversatorios como “Orgullo entre mujeres”, activaciones artísticas y talleres, lecturas, cine y encuentros literarios, así como picnic comunitario y rodada ciclista, además de torneo deportivo, recorridos culturales y pruebas gratuitas de ITS abiertas al público.

6 De junio : se realizará la Marcha del Orgullo Guadalajara a las 14:00 horas, con salida de la Glorieta La Minerva hacia la Glorieta Niños Héroes. Se trata de una de las movilizaciones más importantes del país, con recorrido por avenidas principales y actividades artísticas al finalizar.

13 De junio: tendrá lugar Guadalajara Pride, una segunda movilización que saldrá desde la Glorieta La Minerva, bajo el lema de visibilidad y diversidad, con participación de colectivos, activistas y asistentes de todo el país.

Durante la primera quincena de junio, del 5 al 14 aproximadamente, se desarrollará la Semana del Orgullo en la zona centro y distintos espacios culturales, con exposiciones, shows, fiestas, actividades académicas y eventos artísticos previos a la marcha principal.

Además de conciertos y actividades recreativas, el programa incluye campañas como “Guadalajara Diversa”, enfocadas en prevenir la discriminación en espacios públicos y comercios.

La agenda está disponible en las redes del municipio para mayor información.