Agenda Cultural por el Mes del Orgullo LGBT+ en Jalisco; Estas son las Actividades

La agenda de “Guadalajara Diversa y Orgullosa” incluye más de 30 actividades entre muestras de artes escénicas

Pride Guadalajara 2026Foto: N+

Destacado

Guadalajara se ilumina con orgullo este junio. Desde exposiciones hasta torneos deportivos, participa en las actividades que promueven la visibilidad y la diversidad. Conoce todos los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+