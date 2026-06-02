Tormenta Deja Estragos en la Zona Metropolitana de Guadalajara; 50 Árboles Cayeron

Se registraron árboles, postes y cables caídos sobre vialidades y vehículos, mayormente en Guadalajara

Postes y árboles cayeron en la tormentaFoto: N+

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Tormenta en Guadalajara derriba 39 árboles y afecta vehículos. Vecinos preocupados por más riesgos. ¿Qué medidas se tomarán? Descúbrelo.

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