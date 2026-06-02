Tormenta Deja Estragos en la Zona Metropolitana de Guadalajara; 50 Árboles Cayeron

Tras la tormenta que se registró en la ZMG, se contabilizaron árboles, postes y cables caídos sobre vialidades y vehículos, mayormente en Guadalajara, donde se reportaron 39 árboles derribados y cinco vehículos afectados.

En la colonia Beatriz Hernández, sobre la calle Manuel Gutiérrez Nájera, vecinos mostraron preocupación por un árbol de grandes dimensiones ubicado a una cuadra del lugar.

Jorge Andrés Valdés, ciudadano, compartió: "Fui a Parques y Jardines y me dijeron que solamente el dueño; claro, el dueño es otra persona, pues muy atenta, le pidieron que le iban a hacer un dictamen y que iban a hacer trámites, pero lo que a mí me preocupa es cuando menos que lo poden. Digamos que no lo quiten, pero ya son una amenaza; con lo que pasó ayer, más preocupado estoy".

En Zapopan se reportaron cuatro árboles caídos y ocho vehículos afectados. En Tonalá fueron siete árboles derribados y, finalmente, en San Pedro Tlaquepaque se abrió un socavón en la colonia Plan de Oriente, con dimensiones aproximadas de cuatro metros de largo, cinco metros de ancho y cuatro metros de profundidad.

Con la lluvia registrada el 31 de mayo, cuyos rangos de precipitación oscilaron entre los 15 y los 30 milímetros, se alcanzó la media mensual. Incluso, señala el meteorólogo, en la zona de La Minerva se registraron 25 milímetros acumulados de precipitación, lo que representa la cantidad de agua que suele llover durante mayo.

El meteorólogo señaló que, para declarar el inicio de la temporada de lluvias, estas deben estar asociadas a fenómenos tropicales.

¿Qué condiciones favorecen el inicio de la temporada de lluvias?

Mauricio López Reyes, meteorólogo del IAM de la UdeG, comentó: "Por ejemplo, calentamiento diurno, entrada de humedales del Pacífico, también del Atlántico y desde luego, el paso de ondas tropicales, que avive la inestabilidad atmosférica y esto se traduzca en que se tengan precipitaciones prácticamente a diario, en diferentes puntos del estado".

El inicio de la temporada de lluvias será durante la segunda semana de junio, señalaron expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.