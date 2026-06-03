Tormenta Tropical Amanda No Representa Riesgo para Jalisco; Seguirá Lejos de Costas Mexicanas

De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), la tormenta tropical Amanda no llegará a las costas el estado de Jalisco, ya que a pesar de que presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85, no representa un peligro para el territorio mexicano debido a su distancia y trayectoria.

Se esperan lluvias intensas en Jalisco este miércoles

Sin embargo, este 3 de junio, se prevén lluvias intensas en regiones de Jalisco; hará viento de 30 a 60 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80. Durante la tarde se esperan temperaturas de 35 a 40ºC.

Ante las altas temperaturas se invita a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga y colores claros, así como no exponerse al sol en tiempos prolongados y prestar especial atención en niños y adultos mayores.

Cabe mencionar que la tormenta tropical Amanda se formó a partir de la depresión tropical Uno-E, la primera temporada en la cuenca Pacífico. Su centro está localizado a 2 mil 375 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La mañana de este miércoles se formó la #TormentaTropical #Amanda, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico.



Su centro se localiza a 2,375 al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



Debido a su distancia y trayectoria, no generará efectos en el… pic.twitter.com/wEqyJ6Ywir — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

¿Cómo amenció hoy Guadalajara?

La Zona Metropolitana de Guadalajara amaneció vientos fuertes desde la madrugada, y alrededor de las 5:00 de la mañana, se registró una lluvia moderada.

Posteriormente, la mañana continuó nublada sin la presencia de soy, sin embargo, se espera que el cielo sea despejado por la tarde.