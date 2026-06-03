Tormenta Tropical Amanda No Representa Riesgo para Jalisco; Seguirá Lejos de Costas Mexicanas

La Conagua informó que la tormenta tropical Amanda se mantiene alejada del territorio nacional y no representa riesgo para Jalisco debido a su trayectoria y distancia

Mapa de MéxicoFoto: Conagua

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Conagua confirma: Tormenta Amanda lejos de Jalisco. Sin embargo, lluvias y altas temperaturas se esperan hoy. Cuida tu salud y mantente informado.

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