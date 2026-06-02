¿Cuándo y a Qué Hora Es la Marcha del Orgullo 2026 en Guadalajara?

Se llevará a cabo la Marcha del Orgullo 2026 en Guadalajara, que corresponde a la primera movilización de la comunidad LGBTQ+ en la ciudad durante el mes de junio

Marcha del OrgulloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Sin miedo y sin fronteras! La Marcha del Orgullo 2026 en Guadalajara destaca la lucha de migrantes LGBT+. Inicia el 6 de junio a las 2:00 p.m. desde La Minerva.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+