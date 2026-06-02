¿Cuándo y a Qué Hora Es la Marcha del Orgullo 2026 en Guadalajara?

Este fin de semana se llevará a cabo la primera movilización de la comunidad LGBTQ+ en Guadalajara, llamada Marcha del Orgullo, y este año centrará su mensaje en la visibilización de las personas migrantes LGBT+.

¿Cuándo y a qué hora es la Marcha del Orgullo en Guadalajara?

La marcha será este 6 de junio y dará inicio a las 2:00 de la tarde, con un mensaje que también será para el impulso al talento artístico local dentro de sus actividades.

De acuerdo con el comité organizador, esta edición tendrá como eje el lema ‘Sin miedo y sin fronteras’, con el que se busca evidenciar las condiciones que enfrentan las personas migrantes de la diversidad sexual y de género, quienes en muchos casos viven violencia, discriminación y la necesidad de ocultar su identidad durante sus trayectos o al llegar a sus nuevos entornos.

“Visibilidad, los retos y violencias que enfrenta la población migrante LGBT, que además de la realidad, difíciles que viven al dejar sus lugares de origen, que recurrir a volver al closet, esto para sobrevivir sus recorridos o enfrentarse a agresiones físicas o sexuales”, manifestó el representante de la marcha.

En cuanto al componente cultural, el comité destacó que este año la marcha apostará únicamente por talento local y perteneciente a la diversidad sexual.

La movilización partirá de la glorieta de La Minerva y concluirá en la glorieta de Las y Los Desaparecidos, donde se llevará a cabo el Festival Orgullo, un espacio artístico y cultural que reunirá diversas expresiones locales.