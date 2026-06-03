Estas son las Zonas Con Riesgo de Inundación de Jalisco

Tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara el IMEPLAN ha detectado 310 sitios de inundación de acuerdo al Mapa Único de los cuáles 188 son considerados zonas críticas

La temporada de lluvias del 2025, dejó saldo de 22 víctimas mortalesFoto: N+
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Descubre las Zonas de Inundación Críticas en Jalisco