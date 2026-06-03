Estas son las Zonas Con Riesgo de Inundación de Jalisco

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN ha detectado 310 sitios de inundación, de acuerdo al Mapa Único, de los cuales 188 son considerados zonas críticas.

Autoridades estatales y federales han detectado 26 municipios prioritarios en esta materia.

Cada temporada de lluvias enciende las alertas en Jalisco.

Por inundaciones, desbordamientos de cauces, deslizamientos o aludes, así como desprendimientos, que son los principales peligros detectados que derivan de episodios de tormentas en la entidad.

Principalmente en la Costa Sur, Costa Norte y, en general, la franja costera son las zonas más expuestas; en el interior del estado.

Zonas prioritarias en Jalisco por riesgos en temporada de lluvias

Costa Sur.

Costa Norte.

Franja costera.

Eduardo Díaz Pérez, director de Evaluación de Protección Civil Jalisco, aseguró: "En todo el estado tenemos sitios vulnerables, expuestos a inundaciones o afectaciones por el tema hidrometeorológico" y agregó: "De los cuales debemos tener una atención y seguimiento, para poder alertar oportunamente a las comunidades expuestas de estos 26 municipios costeros".

Por otro lado, con base en el Atlas Nacional de Riesgos, en el interior del estado de Jalisco hay otros puntos detectados como vulnerables ante inundaciones:

Ciénega, por desbordamiento del Río Lerma y colapso de redes de drenaje en zonas urbanas.

Sur y Sureste, por deslaves y flujos de lodo.

Región Valles, por crecidas de arroyos.

Zonas vulnerables:

Región Ciénega.

Región Sur.

Región Sureste.

Región Valles.

Foto: N+

Eduardo Díaz Pérez, director de Evaluación de Protección Civil Jalisco, declaró: "Los deslizamientos de laderas a causa de erosión o daño en el territorio, pueden presentarse movimientos de material de un cerro hacia cauces o arroyos y acumula material y puede ser arrastrado aguas abajo e impactar a las comunidades de las partes bajas".

La temporada de lluvias de 2025 dejó saldo de 22 víctimas mortales.

Las zonas de mayor afectación por inundaciones ese año fueron casos como:

La Martinica, donde ocurrió una inundación súbita el 15 de julio.

En Tlajomulco de Zúñiga, durante el mes de septiembre, en dos ocasiones, tormentas extremas causaron inundaciones graves en inmediaciones de Adolph B. Horn y Los Sauces.

En el interior del estado, en Ocotlán, el desbordamiento del Río Zula dejó bajo el agua a esa comunidad en el mes de agosto.

Puerto Vallarta se vio severamente afectado por una tormenta local.

En años anteriores, casos como el desbordamiento del arroyo El Jalocote, en Autlán de Navarro, en 2023; y tiempo atrás, en 2019, la cabecera municipal de San Gabriel quedó bajo el lodo luego de que se desbordó el río Salsipuedes.