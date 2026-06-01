Anuncian Fecha para Inscribirse a la Pensión Bienestar 2026 en Jalisco; Estos son los Requisitos

En Jalisco, los hombres que cumplieron 65 años en los últimos meses y las mujeres que llegaron a los 60 años, podrán inscribirse a la Pensión del Bienestar del 22 al 28 de junio.

Las autoridades de la Delegación Federal de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco explicaron que el calendario de pagos será señalado más adelante, ya que siempre se realiza por orden alfabético.

Cabe mencionar que esta inscripción se realiza de forma presencial en los módulos del Bienestar, que se pueden ubicar a través de la página del gobierno oficial. El horario de atención es de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar?

Es necesario acudir a los módulos con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de Nacimiento.

Comprobante de Domicilio.

Teléfono de Contacto.

Las autoridades señalaron que del 15 al 21 de junio se hará entrega de las tarjetas para quienes se registraron en abril en la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar; los beneficiarios recibirán un mensaje de texto a sus celulares con el día, hora y lugar para recogerla.

Mientras que los estudiantes que están inscritos en la beca universal Rita Cetina de educación básica, ya están recibiendo el apoyo desde el 1 al 12 de junio.