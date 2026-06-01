Anuncian Fecha para Inscribirse a la Pensión Bienestar 2026 en Jalisco; Estos son los Requisitos

Abrieron nueva fecha para inscribirse a la Pensión Bienestar 2026 en Jalisco, para hombres que cumplieron 65 años y mujeres que llegaron a los 60 en los últimos meses

Pensión BienestarFoto: N+

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Nueva fecha de inscripción a la Pensión Bienestar 2026 en Jalisco: del 22 al 28 de junio. Hombres de 65 y mujeres de 60 años, preparen sus documentos y acudan a los módulos.

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