Dan Fechas de Entrega de Tarjetas de Pensión Bienestar en Junio 2026: ¿Quiénes la Reciben?
¿Te registraste para un Programa del Bienestar? Compartieron quiénes deben recibir su tarjeta en el mes de junio; te contamos a partir de cuándo
En la mañanera de este lunes anunciaron la entrega de Tarjetas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro
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PorRedacción N+
La Secretaría de Bienestar informó hoy, 1 de junio de 2026, las fechas para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a personas que realizaron su registro de la Pensión Bienestar. En N+ te contamos quiénes las recibirán.
De acuerdo con la dependencia, la distribución de las tarjetas se llevará a cabo del 15 al 21 de junio, periodo en el que los beneficiarios podrán acudir para comenzar a recibir sus depósitos de manera directa.
¿Quiénes recibirán la tarjeta del Bienestar en junio?
La entrega está dirigida a las personas que completaron su incorporación durante abril en los siguientes programas:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Pensión Mujeres Bienestar.
Las autoridades señalaron que únicamente quienes concluyeron su registro en ese periodo formarán parte de esta etapa de distribución.
¿Cómo sabrán cuándo recoger su tarjeta?
La Secretaría de Bienestar indicó que cada beneficiario recibirá un mensaje de texto (SMS) en el número telefónico que proporcionó durante el trámite de inscripción.
En dicho mensaje se especificará:
Fecha de entrega.
Hora de atención.
Módulo o lugar donde deberá acudir para recoger la tarjeta.
Por ello, si eres beneficiario debes mantenerte atento a las notificaciones enviadas a su celular durante los próximos días.