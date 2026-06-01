Dan Fechas de Entrega de Tarjetas de Pensión Bienestar en Junio 2026: ¿Quiénes la Reciben?

¿Te registraste para un Programa del Bienestar? Compartieron quiénes deben recibir su tarjeta en el mes de junio; te contamos a partir de cuándo

Entrega de Tarjetas BienestarEn la mañanera de este lunes anunciaron la entrega de Tarjetas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+