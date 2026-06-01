Anuncian Nuevo Registro de Pensión Bienestar en Junio 2026: ¿Cuándo Abren Inscripciones? Fechas

Conoce las fechas de las inscripciones de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en junio 2026

Checa cuándo abre el nuevo registro de la Pensión Bienestar en Junio 2026Habrá nuevo periodo de incorporaciones a la Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

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