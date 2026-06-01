Anuncian Nuevo Registro de Pensión Bienestar en Junio 2026: ¿Cuándo Abren Inscripciones? Fechas

Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció un nuevo registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, y acá te decimos las fechas exactas para que sepas cuándo abren las inscripciones este mes.

Luego de que se informara sobre el nuevo proceso de credencialización para los beneficiarios de los programas sociales del Bienestar, desde hombres y mujeres de 30 a 64 años y mayores de 65 años, este día se reveló que habrá nuevas incorporaciones a las pensiones.

¿Cuándo abre registro de Pensión Bienestar en junio 2026?

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, Leticia Ramírez indicó que el nuevo periodo de inscripciones se realizará del 22 al 28 de junio de 2026, por lo que los hombres que cumplieron 65 años en los últimos meses y mujeres que alcanzaron la edad de 60 años podrán hacer su solicitud en estas fechas.

Aunque no dio a conocer el calendario de registro del Bienestar de junio 2026, se espera que las inscripciones se realicen en orden alfabético como ha sucedido en otras etapas de incorporaciones, designado un día para determinado grupo de letras. En este orden se realizarían las solicitudes:

Letras A, B, C : Lunes 22 de junio.

Letras D, E, F, G, H : Martes 23 de junio.

Letras I, J, K, L, M : Miércoles 24 de junio.

Letras N, Ñ, O, P, Q, R : Jueves 25 de junio.

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z : Viernes 26 de junio.

Todas las letras : Sábado 27 de junio.

Todas las letras: Domingo 28 de junio.

¿Cómo hacer el registro de la Pensión Bienestar en junio 2026?

El registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años se realizará de manera presencial en los módulos del Bienestar y para ubicar el más cercano a su domicilio, los interesados deben ingresar a este link: https://www.gob.mx/bienestar.

Los módulos de registro de la Pensión Bienestar contarán con un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años deben acudir con los siguientes documentos para completar su inscripción:

Identificación oficial vigente . (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

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