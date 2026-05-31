Pensión Bienestar Tiene Registro en Junio: ¿Qué Hombres y Mujeres Pueden Inscribirse? Requisitos

Recién terminó la dispersión del tercer pago de la Pensión Bienestar y ya se anunció que en junio 2026 hay registro para hombres y mujeres de 60 y más y para personas que presentan alguna discapacidad, por eso acá te contamos todos los detalles, como quién puede inscribirse y los requisitos para aplicar a la tarjeta que entregan.

Recientemente te contamos todo lo que sabemos del nuevo registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años. De igual forma, anteriormente te informamos del programa que recién empezó la entrega de una ayuda por 35 mil pesos en una parte del país, pues aplica para personas del sexo femenino que cumplan ciertas condiciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detectan Intentos de Fraudes en Trámites de Pensión del Bienestar en Aguascalientes

¿Qué registro de la Pensión Bienestar hay en junio 2026?

Desde finales de mayo, todo junio y hasta el próximo mes de noviembre 2026 va a estar abierto el registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud. Con esta ayuda, las personas van a tener garantizado su acceso a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México: IMSS, IMSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios de Salud de PEMEX, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales de Salud, etc. Todos los beneficios que implica contar con dicha Tarjeta Bienestar son los siguientes:

Ayudar a identificarte y garantizar el acceso a la atención médica en las instituciones públicas de salud.

Identificar tu derechohabiencia y tu unidad más cercana, y así saber a dónde acudir cuando se requiera atención.

Vincularte a un expediente médico electrónico con toda tu información, incluso al cambiar de derechohabiencia y domicilio: historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas de medicamentos.

Más adelante permitirá agendar citas y saber a dónde acudir para consultas y estudios (incluso podrán ser en clínicas donde la persona se encuentre más cerca, por ejemplo, su lugar de trabajo.

Facilitará el intercambio de información y el intercambio de servicios, para garantizar la atención como un servicio de salud universal.

¿Qué hombres y mujeres pueden inscribirse al nuevo registro de la Pensión Bienestar?

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó que el registro está abierto solamente para las personas que ya son beneficiarias de la Pensión Bienestar adultos mayores y personas con discapacidad.

El registro a la Credencialización del Servicio Universal de Salud se va a dividir en dos calendario de inscripción, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes

Letra C : Martes

Letras D, E, F : Miércoles

Letra G : Jueves

Letras H, I, J, K, L : Viernes

Rezagados: Sábado

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes

Letra R : Miércoles

Letras S, T, U : Jueves

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes

Rezagados: Sábado

El registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud se realiza en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

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Requisitos y dónde hacer registro para beneficiarios de la Pensión Bienestar en junio 2026

Para saber la ubicación del módulo del Bienestar más cercano para realizar el registro al Servicio Universal de Salud, los interesados deben ingresar a la página oficial del Bienestar, en el siguiente link: www.gob.mx/bienestar.

El horario de atención de los módulos para la credencialización es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Personas con Discapacidad deben llevar los siguientes documentos para completar su inscripción:

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

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