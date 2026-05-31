Pensión Bienestar Tiene Registro en Junio: ¿Qué Hombres y Mujeres Pueden Inscribirse? Requisitos

Hay registro a la Pensión Bienestar en junio 2026 y varios adultos mayores deben cumplir con varios requisitos

Registro Pensión Bienestar en junio 2026 para hombres y mujeres quiénes pueden inscribirse y requisitos de tarjetaHay actividad en la Pensión Bienestar en junio 2026. Foto: Gobierno de México

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