Inicia Entrega de Nuevo Apoyo Bienestar para Mujeres por 35 Mil Pesos: Requisitos y Cómo Obtener

Este 29 de mayo 2026 inició la entrega del apoyo por 35 mil pesos para mujeres mayores de edad en México

Inicia entrega de nuevo apoyo Bienestar mujeres de 35 mil pesos requisitos y cómo obtener 2026El nuevo apoyo Bienestar se entrega en tres estados de México este 2026. Foto: Cuartoscuro

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