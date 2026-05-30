Inicia Entrega de Nuevo Apoyo Bienestar para Mujeres por 35 Mil Pesos: Requisitos y Cómo Obtener

Durante la tarde del viernes 29 de mayo dio inicio de forma oficial la entrega del apoyo Bienestar para mujeres por 35 mil pesos en México. Desde hace varias meses se dieron a conocer las bases del programa, por eso acá te decimos cuáles son los requisitos para aplicar y cómo obtener la ayuda en este 2026.

La entrega de este nuevo apoyo para mujeres ocurre mientras se lleva a cabo el registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te contamos cómo inscribirse y los documentos que piden para hacer el trámite en mayo y hasta el mes de noviembre 2026.

Requisitos para solicitar el apoyo Bienestar para mujeres por 35 mil pesos

Desde principios de año se dieron a conocer mecánicas operativas del programa El Maíz es la Raíz: Comaleras para el Bienestar, el cual busca ayudar a mujeres mayores de edad que sean productoras de maíz y conformen grupos de dos o tres integrantes, para así fomentar su consumo a través de apoyos entregados a personas que habiten en localidades del Edomex, Puebla y Tlaxcala. Además de eso, hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujeres productoras de maíz nativo o formar parte de una familia productora de maíz nativo.

Contar con experiencia en la elaboración de tortilla.

Disponer de tiempo para operar el equipamiento otorgado.

Solicitud de Apoyo a Comalera debidamente requisitada y firmada por las integrantes del grupo.

Carta bajo protesta de decir verdad (Anexo XV de las ROP) • Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio vigente de cada una de las integrantes del grupo solicitante.

¿Cómo obtener el apoyo para mujeres por 35 mil pesos?

Para hacer el registro a Comaleras para el Bienestar, las interesadas deben presentar la siguiente solicitud llenada y firmada por cada una de sus integrantes, además de la documentación requerida, en algunas de las siguientes oficinas:

Al personal de Alimentación para el Bienestar, en cualquiera de los Almacenes rurales o centrales que participen en el Componente en un horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas. A la Dirección de Operaciones de Alimentación para el Bienestar, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3483, Ala Sur, Colonia Villa Olímpica Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14020, Ciudad de México. En cualquiera de las Unidades Operativas de Alimentación para el Bienestar que cubran las localidades de los estados de México, Puebla y Tlaxcala.

El apoyo de Comaleras Bienestar para mujeres se entrega de dos formas: mediante un paquete integral con herramientas y capital semilla o con una ayuda económica directa por 35 mil pesos. Al menos en el Estado de México las beneficiarias pidieron el primero, el cual consiste en lo siguiente:

Olla para nixtamal.

Molino.

Tortillera manual.

Comal.

Báscula.

Utensilios y accesorios.

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