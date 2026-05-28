CONAVI Continúa Entrega de Casas de Vivienda Bienestar en 2026: Esto Sigue tras Registro

Conoce cuáles son los pasos después del registro para recibir tu casa del programa Vivienda para el Bienestar de Conavi

Checa qué sigue después del registro de Conavi para la entrega de casas de Vivienda BienestarConavi mantiene el pre-registro en línea abierto a Vivienda Bienestar. Foto: Conavi

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