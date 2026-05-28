CONAVI Continúa Entrega de Casas de Vivienda Bienestar en 2026: Esto Sigue tras Registro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) continúa con la entrega de casas del programa Vivienda Bienestar en diferentes partes del país en mayo 2026, por lo que si realizaste tu registro, acá te decimos qué sigue después de la inscripción al apoyo del Gobierno de México.

El pre-registro en línea de Conavi continúa abierto en todo México, por lo que si aún no lo has hecho, en notas previas te explicamos cuáles son los requisitos y quiénes tienen prioridad para inscribirse.

¿Dónde han hecho entrega de Viviendas del Bienestar en 2026?

Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Conavi realizaron la entrega de las primeras casas del programa Vivienda para el Bienestar a familias en la capital de Durango en el complejo La Casita Norte, uniéndose a la lista de los municipios que han otorgado hogares a nuevos beneficiarios:

San José Chiapa en Puebla.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Colima, Colima.

Xoxocotla, Morelos.

Guadalupe, Zacatecas.

Comalcalco, Tabasco.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Matamoros, Tamaulipas.

Chetumal, Quintana Roo.

Tepic, Nayarit.

Cabe recordar que todos los miércoles se están realizando entregas de casas de este programa cuyo objetivo es garantizar el acceso a la vivienda a costo accesible, especialmente para grupos vulnerables como jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Además, la Conavi inició la construcción en el desarrollo Subdivisión Unidad Deportiva en Gómez Palacio, Durango, por lo que se espera que próximamente se abra registro en este municipio, al igual que en la zona urbana de Teotihuacán en el Estado de México.

¿Qué sigue después del registro de Conavi?

Una vez que hayas completado tu preinscripción de Vivienda para el Bienestar 2026, deberás esperar a que se abra la convocatoria de Conavi en tu municipio o cerca de donde vives actualmente para realizar el registro oficial en los módulos que se habilitan en las zonas de atención prioritaria.

Para ello debes estar pendiente de la información de Conavi para conocer las fechas, horarios y ubicaciones de los módulos de inscripción al programa de vivienda. Después de que hagas el registro de forma presencial, estos son los siguientes pasos para obtener una casa del Bienestar:

Publicación de preseleccionados.

Conavi dará a conocer el listado de personas que se inscribieron y que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos, las cuales continuarán en el proceso. Los resultados se publican en la página oficial: www.gob.mx/conavi

Visita domiciliaria.

Las personas que sean preseleccionadas recibirán la visita de personal de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar en sus domicilios para confirmar la información que proporcionaron en el registro.

Asamblea informativa y sorteo.

En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles en la zona, se realizará una asamblea y sorteo para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. Las personas que resulten seleccionadas recibirán una casa del Bienestar.

Asignación.

Una vez que concluya la construcción de las viviendas, comenzará el proceso de entrega para las personas que fueron seleccionadas, ya sea de forma directa o a través del sorteo.

PPP