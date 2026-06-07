Vinculan a Adolescentes que Hirieron a un Adulto Mayor en Asalto en Guadalajara

Ya fueron vinculados a proceso los adolescentes responsables del asalto a la tienda del señor Francisco; uno de ellos estará en arraigo domiciliario.

Asalto en GuadalajaraFoto: N+

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Adolescentes vinculados a proceso por asalto a tienda en Guadalajara. Uno en internamiento, otro en arraigo. La familia de la víctima exige justicia. ¿Qué ocurrió realmente?

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Adolescentes vinculados por asalto a adulto mayor