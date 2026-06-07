Vinculan a Adolescentes que Hirieron a un Adulto Mayor en Asalto en Guadalajara

Fueron vinculados a proceso los dos adolescentes responsables del asalto a una tienda en Guadalajara

Uno de ellos, de 17 años, permanecerá en internamiento preventivo por cinco meses, mientras que su cómplice, un menor de tan solo 13 años, estará en arraigo domiciliario con medidas diversas. Vinculan a adolescentes que robaron tienda. Ambos fueron señalados por la Fiscalía de Jalisco por el delito de robo calificado tras los hechos violentos en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara.

Durante el forcejeo, que quedó registrado en video, la víctima y uno de los adolescentes cayeron al suelo, mientras el hombre mayor continuaba resistiéndose. Ante los gritos de don Francisco, ambos adolescentes se retiraron del lugar, pero no sin antes robarle más de mil pesos.

¿Cómo ocurrió el asalto al adulto mayor?

Francisco Javier Castillo Torres, víctima de asalto, compartió: “Le alcancé a arrebatar el cuchillo y en el forcejeo fue cuando me tumbó y nos tumbamos pues, y ya le gritaba al otro: agarra el dinero, agarra el dinero y se metió y lo agarró”.

Una vez que fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, se les vinculó de manera inmediata. El término de cierre de las investigaciones complementarias se fijó en un mes.

La familia del señor Francisco no ha dejado de exigir la reparación de los daños físicos y materiales para que el crimen no quede impune.