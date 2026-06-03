Detienen a 10 Colombianos que Llegaron a Jalisco por Presunta Oferta de Trabajo

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron detenidos 10 colombianos que intentaban ingresar a la República Mexicana con documentación irregular, este 3 de junio.

Los colombianos fueron detectados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano cuando estaban bajando del avión, sin embargo, los extranjeros señalaron que fueron contactados por un grupo criminal.

Una vez que las autoridades comenzaron a revisar sus documentos, se dieron cuenta de que presentaban irregularidades al ser interrogados, y fue en ese momento cuando los colombianos mencionaron que un presunto grupo criminal les había ofrecido trabajar en México.

De acuerdo con los colombianos, no se conocían entre ellos mismos, pero sí tenían reservaciones en dos hoteles cercanos a la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque.

Cuando las autoridades verificaron la información, confirmaron que las reservaciones en los hoteles resultaron ser falsas.

Acerca de quién o quiénes fueron los que contactaron a los colombianos, no han podido dar nombres, pero señalaron que sólo les comentaron que permanecerían siete días en México y de ahí serían llevados a otro lugar.

Uno de los colombianos era militar

Cabe mencionar que al menos uno de los colombianos era militar, y ya se encontraba en el retiro de cuenta con conocimientos tácticos avanzados.

Tras la detección de estos ciudadanos, los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se pusieron en contacto con personal de migración, quien hará el retorno de los ciudadanos colombianos a su país de origen.