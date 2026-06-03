Detienen a 10 Colombianos que Llegaron a Jalisco por Presunta Oferta de Trabajo

Fueron asegurados 10 colombianos que llegaron al Aeropuerto de Guadalajara por una presunta falsa oferta laboral; las autoridades los devolverán a su país de origen

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Guardia Nacional detiene a 10 colombianos con documentos falsos en Jalisco. Prometieron trabajo en México, pero todo era una trampa. Conoce los detalles de esta operación.

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