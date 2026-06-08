Reportan Robo Millonario en Taller de Joyería en Guadalajara

Los responsables habrían ingresado por un boquete y quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Patrulla policíaFoto: N+

Destacado

Impactante robo millonario en joyería de Guadalajara: los ladrones ingresaron por un boquete y fueron captados por cámaras de seguridad. ¿Qué más se sabe?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+