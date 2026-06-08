Reportan Robo Millonario en Taller de Joyería en Guadalajara

Se registró un robo millonario en un taller de joyería sobre la avenida República, a un costado del Museo Cabañas, en Guadalajara.

De acuerdo con elementos de la Policía de Guadalajara, al llegar, el propietario encontró la puerta de ingreso abierta, pidió apoyo a elementos de la policía municipal que iban patrullando la zona.

Además, a un costado fue localizado un boquete por donde se presume ingresaron los hombres para realizar el atraco.

¿Qué se sabe de los responsables?

El propietario del lugar informó que las cámaras de seguridad internas no fueron desconectadas y se identificaron entre 3 a 4 presuntos responsables del robo.

Asimismo, de forma preliminar se sabe que el robo asciende a 3 o 4 millones de materia prima. En la zona hay cámaras de seguridad que podrán aportar mayor información a la investigación.