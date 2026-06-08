¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Así la Carretera este 8 de Junio de 2026

Si acostumbras transitar por la autopista México-Querétaro, debes saber cómo está la carretera hoy 8 de junio de 2026, con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias. En N+ te decimos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Cabe recordar que diariamente cientos de personas transitan por la autopista México-Querétaro, por lo que cualquier afectación afecta la movilidad en esta importante vialidad que conecta con la Ciudad de México (CDMX).

Todos los días, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que diariamente emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy?

Este lunes 8 de junio de 2026, las autoridades no han reportado afectaciones o incidentes viales graves en esta autopista:

A las 9:07 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. Así como del km 153 al 158, dirección CDMX.

A las 7:41 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, el km 185, dirección Querétaro, por un accidente.

A las 3:52 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 152, dirección CDMX, por labores de limpieza tras accidente.

Con información de N+.

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