¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Así la Carretera este 8 de Junio de 2026

Te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro hoy, 8 de junio de 2026

Bloqueo en la caseta de TepotzotlánBloqueo en la caseta de Tepotzotlán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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