Tormenta Tropical Boris: Trayectoria en México Hoy 8 de Junio 2026

La tormenta tropical Boris, la segunda de la actual temporada de ciclones, continúa acercándose a México hoy, 8 de junio de 2026, por lo que varios estados se encuentran en alerta.

Aquí te informamos cuál es la trayectoria del fenómeno meteorológico, los efectos que ocasionará en territorio nacional, así como las entidades con alerta naranja y amarilla, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde se encuentra Boris?

La tormenta tropical Boris se formó este lunes frente a las costas de Guerrero, en el océano Pacífico.

Ubicación : A 135 km al sureste de Acapulco, Guerrero, y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Desplazamiento : Hacia el noreste a 4 km/h.

Vientos: Sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h

Debido a su presencia, las autoridades activaron zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Trayectoria de Boris

De acuerdo con las previsiones del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que Boris continúe acercándose a México y toque tierra entre el mediodía y las 14:00 horas al sur de Acapulco, cerca de la Laguna de Palo Alto.

Posteriormente, se pronostica que mañana 9 de junio esté en tierra como baja presión remanente, a 50 km al este-noreste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 75 km al nor-noroeste de Acapulco. Aquí el mapa de su trayectoria:

Trayectoria prevista de la tormenta tropical Boris. Imagen de satélite del SMN

Alerta por lluvias

Según la información del SMN, la tormenta tropical Boris ocasionará lluvias en varios estados:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (este y sur), Colima y Michoacán (centro, costa y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Estado de México (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México (sur y oeste) y Morelos.

Por dicha razón, se activó alerta naranja para Oaxaca y Guerrero, así como amarilla para Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades pidieron extremar precauciones a la población en general en las zonas de dichos estados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

⚠️ Se ha formado la #TormentaTropical #Boris a partir de la Depresión Tropical Dos-E en el Pacífico ⚠️



▪️Se localiza a 135 km al sureste de #Acapulco y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero.

▪️Infórmate del pronóstico y trayectoria en @conagua_clima

▪️Limpia azoteas… pic.twitter.com/MmjTyCzvgS — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

SPB