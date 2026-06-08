Tormenta Tropical Boris: Trayectoria en México Hoy 8 de Junio 2026

Conoce aquí la ubicación y trayectoria de la tormenta Boris, el segundo ciclón tropical que se forma en el océano Pacífico este 2026

Tormenta tropical Boris en el oceáno Pacífico el 8 de junio 2026. Imagen del SMNTormenta tropical Boris en el oceáno Pacífico el 8 de junio 2026. Imagen del SMN

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