Cambia Pronóstico de Tormenta Tropical Boris: ¿Cuándo Tocará Tierra en México?

Aunque se preveía que la tormenta tropical Boris tocaría tierra este lunes 8 de junio de 2026, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) actualizó el pronóstico y dio a conocer cuándo se espera que el centro del ciclón ingrese a México.

Boris se formó la madrugada de este lunes a partir de la depresión tropical Dos-E en aguas del océano Pacífico.

Se trata del segundo fenómeno meteorológico de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en México; el primero fue la tormenta Amanda, que se formó lejos de costas nacionales y no representó peligro para territorio nacional.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

¿Cuándo tocará tierra Boris?

Las autoridades meteorológicas habían previsto que Boris ingresara a México entre el mediodía y la tarde de ese lunes.

Sin embargo, el NHC actualizó el pronóstico y dio a conocer en redes sociales que ahora se espera que toque tierra mañana 9 de junio.

“El centro de boris está más al sur de lo estimado anteriormente. Ahora se espera que toque tierra el martes”, indicó.

Actualmente, el ciclón tropical se ubica a 125 km al sureste de Acapulco y a 70 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Imagen de satélite que muestra a la tormenta Boris en la República Mexicana. SMN

Alerta de lluvias por Boris

En su reporte de las 06:00 horas, el SMN informó que este lunes 8 de junio prevalecerá el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el valle de México.

Previó lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a la interacción de la tormenta tropical Boris con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y con inestabilidad atmosférica.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) además dijo que las lluvias fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, lo cual podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, añadió, se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Pronóstico de lluvias hoy 08 de junio 2026:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (centro, costa y suroeste), Chiapas (sur), Veracruz (centro y sur), Puebla (norte, este y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (sur), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México (sur y oeste), Morelos, Tlaxcala, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

SPB