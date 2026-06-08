Cambia Pronóstico de Tormenta Tropical Boris: ¿Cuándo Tocará Tierra en México?

Aquí te informamos sobre los efectos de la tormenta tropical Boris en México; así como los estados en alerta

Acciones de prevención en costas de Guerrero ante tormenta Boris. Foto: X @EvelynSalgadoPAcciones de prevención en costas de Guerrero ante tormenta Boris. Foto: X @EvelynSalgadoP

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La tormenta Boris amenaza con lluvias fuertes en varios estados de México. Infórmate sobre las zonas más afectadas y toma precauciones.

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