¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 8 de Junio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tránsito en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos hoy, 8 de junio de 2026. En N+ te damos el reporte de las vialidad más importantes.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sigue en el LIVEBLOG de N+ con las últimas noticias por las movilizaciones y bloqueos de hoy, 8 de junio de 2026, en Ciudad de México (CDMX).

Operativo en la México-Cuernavaca Hoy: Encuentran Decenas de Explosivos en Autobús

Fuerzas de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) encontraron 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús de pasajeros en la autopista México-Cuernavaca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

La dependencia detalló que desde la mañana de hoy, 8 de junio de 2026, los agentes instalaron un punto de revisión de unidades de transporte en inmediaciones de esa vialidad, en el marco del operativo que se realiza de manera aleatoria en varios puntos de acceso carretero a la CDMX.

Así están las carreteras hoy

Este lunes, 8 de junio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones y bloqueos en carreteras:

A las 13:06 horas, se reportó cierre de circulación por presencia de manifestantes en la Autopista Tehuacán-Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo, en ambos sentidos.

A las 10:33 horas, hubo cierre de circulación en la México-Cuernavaca, en la Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX, por atención de incidente.

A las 10:07 horas, en Oaxaca se registra cierre total de circulación por presencia de manifestantes cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de acceso al aeropuerto.

A las 7:41 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, en el km 185, dirección Querétaro, por un accidente.

A las 7: 21 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca, por un accidente.

A las 4:26 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 380+100, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, Michoacán, a inmediaciones de la localidad Tarimoro, con dirección a Zapotlanejo, por accidente.

A las 3:52 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 152, dirección CDMX, por labores de limpieza tras accidente.

A las 3:43 horas, se reportó restablecimiento de circulación en la autopista México-Puebla, km 52, en ambos sentidos, luego de un accidente que fue atendido.

A las 12:52 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 047+600, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en Puebla, a la altura del municipio Tehuacán, con dirección a Puebla.

Con información de N+.

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