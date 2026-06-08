¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 8 de Junio 2026

Te decimos cómo está el tránsito en carreteras del país hoy, 8 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo en la caseta México-CuernavacaBloqueo en la caseta México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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