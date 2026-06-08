Van 32 Muertos y Más de 200 Heridos por Fuerte Terremoto en Filipinas

El sismo igual causó un apagón y generó un tsunami de 1 metro que llegó a costas cercanas, según reportes de autoridades

Terremoto FilipinasLa mayoría de los heridos fueron en edificios que colapsaron. Foto: AP.

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Filipinas sufre fuerte terremoto de 7.8: 32 fallecidos, 200 heridos y tsunami de 1 metro. Edificios colapsados y alerta en General Santos. Infórmate sobre las acciones del gobierno ante esta tragedia.

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