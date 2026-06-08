Van 32 Muertos y Más de 200 Heridos por Fuerte Terremoto en Filipinas

El potente terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en el mar que sacudió el sur de Filipinas, ha dejado al menos 32 muertos y más de 200 heridos, así como edificios colapsados, informaron las autoridades.

Asimismo, el movimiento telúrico provocó un apagón y generó un tsunami de 1 metro que llegó a costas cercanas.

El sismo derribó unos pocos edificios y afectó una infraestructura clave en la ciudad de General Santos, y se reportaron daños por tsunami en al menos una aldea costera. Se midieron olas más pequeñas en Indonesia y Palaos y hasta el sur de Japón.

"Es un terremoto importante", dijo Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, advirtiendo a la gente que buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañadas que podrían colapsar debido a las réplicas.

"Nuestra camioneta de repente dio un empujón y pensé que teníamos un neumático ponchado", dijo Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, a The Associated Press desde la golpeada ciudad portuaria de General Santos, donde circulaba cuando el sismo golpeó a las 7:37 horas, tiempo local.

"La sacudida fue muy fuerte y la gente salió corriendo de las casas a las calles", añadió Sosmeña.

Otro funcionario regional de respuesta a desastres, Ednar Dayanghirang, dijo a la AP que "apenas podía mantenerme de pie y conservar el equilibrio cuando el suelo se sacudió mientras salía de mi casa" en la ciudad portuaria sureña de Davao.

General Santos es una ciudad portuaria de más de 700 mil habitantes que es un centro regional para la industria de exportación de atún y otros comercios.

El terremoto del lunes, el más fuerte que ha golpeado a Filipinas este año, tuvo su epicentro en el mar frente a la isla de Mindanao a una profundidad de 33 kilómetros, unos 32 kilómetros al suroeste del poblado de Maasim en la provincia de Sarangani, según Bacolcol.

El presidente, Ferdinand Marcos Jr, ordenó la suspensión de clases y se dirigió a las agencias de respuesta a desastres para ponerse a trabajar de inmediato en las provincias afectadas por el terremoto.

"El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás", afirmó.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza de un tsunami había pasado en gran medida unas cinco horas después del sismo. Funcionarios filipinos también levantaron una advertencia de tsunami a media tarde.

Seis chozas sobre pilotos resultaron dañados en una aldea costera en Zamboanga del Sur debido al terremoto ya olas más altas, dijeron funcionarios.

Un alud de tierra mata a 13 personas

Al menos 17 personas murieron en una provincia del sur, en su mayoría debido a un alud de tierra.

René Punzalan, un funcionario de mitigación de desastres de la provincia de Sarangani, dijo a la red de radio DZBB que 13 aldeanos murieron cuando un terremoto provocado por el terremoto golpeó casas en el poblado montañoso de Glan. Otros cuatro residentes fallecieron en Sarangani por razones aún poco claras, añadió.

Aparte del barrido de tierra, la mayoría de los fallecidos murieron en edificios derrumbados y barridos de tierra, mientras que millas de residentes se vieron desplazados, dijo el portavoz de la Oficina de Defensa Civil, Junie Castillo, sin proporcionar detalles específicos.

Entre los muertos había siete personas en General Santos, donde unos pocos edificios pequeños, incluido un popular local de hamburguesas, se derrumbaron o resultaron gravemente dañados, dijo Sosmeña.

Otras muertes fueron causadas por la caída de escombros, una mezquita dañada y un deslizamiento de tierra en las provincias sureñas de Sarangani, Cotabato del Sur y Davao Occidental y en la isla de Balut, dijeron Sosmeña y otro funcionario regional de respuesta a desastres, Ednar Dayanghirang.

Sosmeña dijo que las autoridades estaban verificando informes de algunos estudiantes atrapados en una escuela de dos pisos que se derrumbó en General Santos. No pudo proporcionar detalles de inmediato, pero la policía nacional dijo que al menos 12 personas estaban desaparecidas en General Santos.

La Oficina de Bomberos dijo, sin dar más detalles, que participaba en labores de búsqueda y rescate en un edificio dañado y un almacén en General Santos.

Las escuelas públicas habían reabierto en todo el país el lunes después de las vacaciones de verano de abril a mayo. Dayanghirang indicó que más de 100 estudiantes que asistían a ceremonias matutinas de izamiento de bandera en su región sureña sufrieron golpes, y algunos se desmayaron por pánico.

El aeropuerto internacional de General Santos fue cerrado temporalmente debido al terremoto y se cancelaron 17 vuelos nacionales, informaron funcionarios de aviación civil.

La emisora ​​de radio DZRH en Manila informó que el pequeño edificio comercial donde se encontraba su filial provincial se derrumbó parcialmente, y el personal corrió a la planta baja, sin sufrir lesiones. No estaba claro si otras personas estaban atrapadas entre los escombros del edificio de oficinas de cuatro pisos. Cayeron escombros de otros edificios, afectados por triciclos, taxis estacionados debajo.

Se miden olas de tsunami cercanas a 1 metro

Bacolcol indicó que se monitorearon olas de 1 metro en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani mediante estaciones terrestres de vigilancia de tsunamis. Se registró una ola de 1.4 metros en el área costera del poblado de Kiamba en Sarangani, dijo Bacolcol.

El terremoto también se sintió en el estado de Sabah en la isla de Borneo. Sabah es sólo un viaje en barco del sur de Filipinas. Un medidor detectó un tsunami de 83 centímetros frente a la isla indonesia de Célebes, y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que se midieron olas de 30 centímetros en Palaos.

Se detectaron olas de hasta 20 centímetros en la remota isla japonesa de Chichijima y en la ciudad japonesa central de Kushimoto, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Hubo réplicas incluso de magnitud 6.5, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Midió el sismo original a una profundidad de 55 kilómetros. Es habitual que haya variaciones en las mediciones de diferentes agencias inmediatamente después de un terremoto.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectada por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que circunda ese océano. El archipiélago también está azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

ASJ