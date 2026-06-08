Papa Léon XIV Dice que Toda Vida Humana Debe Ser Reconocida Desde la Concepción

El mensaje del pontífice fue en vísperas de un debate parlamentario en España sobre la eutanasia y tras la aprobación un proyecto de ley para incluir el derecho al aborto en la Constitución

Papa LéonEl mensaje del pontífice fue en vísperas de un debate parlamentario en España sobre la eutanasia. Foto: Reuters.

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El Papa León XIV advierte en España: 'La grandeza moral de una nación se mide por cómo protege a los más frágiles'. Sus palabras llegan antes del debate sobre eutanasia y el derecho al aborto.

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