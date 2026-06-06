Papa León XIV Desea que el Mundial 2026 Ayude a Fomentar la Unidad en el Mundo

En entrevista con N+, el sumo pontífice habló de la selección a la que apoya en este torneo, luego de que Perú no quedara calificado.

El papa León XIV habló de lo que espera de la Copa del Mundo 2026.Foto: Reuters
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