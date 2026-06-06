Papa León XIV Desea que el Mundial 2026 Ayude a Fomentar la Unidad en el Mundo

El papa León XIV afirmó que desea que la Copa del Mundo 2026 ayude a fomentar la unidad, durante el vuelo en su visita a España.

En entrevista con N+, el sumo pontífice señaló que espera que esta competencia muestre que el deporte y el juego pueden unir a todos.

"Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio", dijo en entrevista con Valentina Alazraki, quien le entregó la playera de la Selección Mexicana.

Además, el santo padre dijo que espera ver alguno de los partidos de la competición y señaló que todavía no decidía a qué equipo apoyaría, pues ni Perú -país donde estuvo como parte de su pastoral- ni Italia calificaron al certamen.

"Hay algunos países pequeños que de hecho lograron entrar... vamos a ver", finalizó León XIV.

El papa León XIV posó con la playera de la Selección Mexicana de futbol durante el vuelo que lo llevó de Roma a Madrid, España, donde realizará una visita pastoral. El reporte de @valealazraki, corresponsal de N+.



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Papa León XIV habla de abusos sexuales en vuelo a España

El papa León XIV aseguró que los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica "son una llaga todavía abierta", al hablar ante periodistas en el vuelo que lo llevó a Madrid, donde este sábado inició una visita de siete días a España.

Durante su estadía, el papa tiene previsto reunirse con víctimas de abusos sexuales, después de que en marzo el Gobierno de izquierda y la Iglesia firmaran un acuerdo para indemnizar a las víctimas de estos delitos tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

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Con información de AFP.