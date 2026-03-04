Papa León XIV Implora la Paz “Para el Mundo Entero", durante Audiencia en el Vaticano

Este 4 de marzo de 2026, el papa León XIV imploró la paz para el "mundo entero", durante su tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano.

Cabe señalar que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el pontífice ha pedido la paz en todas sus apariciones públicas.

Hoy, durante el saludo a los peregrinos de lengua alemana reunidos en la plaza de San Pedro, imploró misericordia y paz para todo el mundo.

Continuamos el camino cuaresmal en espíritu de penitencia y de conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero.

Y al dirigirse a los peregrinos de lengua árabe, recordó la misión de la institución:

"La Iglesia está llamada a ser misionera entre todos los pueblos para llevar la buena nueva de que Jesucristo es nuestra paz. ¡Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal!".

Detener la violencia en Medio Oriente

El pasado domingo, luego del rezo del Ángelus, el papa León XIV instó a las potencias internacionales a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable".

Además, llamó a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis.

Mientras que ayer martes, al salir de la residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, insistió en la necesidad de buscar soluciones diplomáticas "sin usar las armas".

"Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, está aumentando el odio en el mundo", dijo a periodistas reunidos en el sitio.

