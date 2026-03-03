Le Roban su Identidad y lo Acusan de un Delito Grave; Familia Exige Detener a los Responsables

Juan Carlo fue acusado de robar un auto con violencia, simplemente porque el atacante se identificó con una copia, alterada, de su credencial de elector.

El pasado 23 de febrero, Juan Carlo Morales Nevárez, de 49 años de edad, fue detenido policías de Investigación de la fiscalía capitalina cuando se dirigía a su trabajo, acusado de robo de vehículo con violencia, presuntamente cometido el 5 de septiembre de 2024.

Al respecto, Perla Maldonado, esposa de Juan Carlo, asegura:

“Mi esposo es víctima de una suplantación de identidad en la que lo están acusando de un delito grave, lo encarcelan en el Reclusorio Oriente”

Según la denuncia de la víctima, identificada como Jorge Salgado, de oficio vendedor de autos, un hombre a quien le iban a vender un Mini Cooper lo despojó violentamente de la unidad. Antes se identificó con la credencial de elector de Juan Carlo.

Omar Karim de la Vega, representante legal de Juan Carlo, explicó:

“Cuando se paran a hacerle la entrega formal del vehículo, le arrebatan a la víctima las llaves, los papeles, se acercan otras dos personas armadas que le dicen que pues que no se resista y que ya se vaya”

“En la Fiscalía no se dieron a la tarea de investigar que la INE con la que se presenta la persona que estaba suplantando la identidad de mi esposo era una identificación que había sido reportada como robada”, aseguró Perla.

Acreditar su inocencia

Durante el proceso para acreditar su inocencia, puntualizaron que en 2017 Juan Carlo Morales Nevárez denunció por fraude a un sujeto que se hizo llamar Jorge, pues al intentar venderle una camioneta le entregó varios documentos, entre ellos su INE, pero con el tiempo se dieron cuenta que era un engaño.

“Estas personas ya tenían en su poder un folder con documentos importantes de mi esposo, al verse con su plan frustrado nos empezaron a amenazar, amedrentar y nos tuvimos que cambiar de domicilio”

Tras lo ocurrido, temen que se trate de un modus operandi.

“Incluso le meten producción, le cortan el cabello, le hacen una manita de gato para que medio se parezca, pero definitivamente no se parece, es una persona casi 10, 15 años mayor”, precisó el representante legal de Juan Carlo.

Audiencia

El viernes 27 de febrero se realizó una audiencia en la que la víctima reconoció que Juan Carlo no era el hombre que le robó su auto. Además, la defensa acreditó que el acusado estaba en otro lado el día de los hechos e incluso hicieron se quejaron del Ministerio Público en la diligencia de reconocimiento facial.

Omar Karim de la Vega, representante legal de Juan Carlo, explica:

“Solicita a la Secretaría de Movilidad fotografías y copias o antecedentes de las licencias que haya tenido Juan Carlos, presumimos que es de mala fe por parte del Ministerio Público la que es más borrosa, es la que integra para verificar con otras del sistema del sistema judicial de personas ya fichadas”

Exigen se detenga a los verdaderos responsables

La familia de Juan Carlo exige que se detenga a los verdaderos responsables.

“Las verdaderas personas que hicieron mal, están libres yo creo que hay mucho por trabajar, en cuidar siempre como bueno lo que nos corresponde, nuestros datos” asegura Perla Maldonado.

