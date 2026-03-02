Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante del segundo semestre de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desapareció el 20 de febrero de 2026, en Cuernavaca, Morelos. En este momento, elementos de la Fiscalía del estado llevan a cabo indagatorias y trabajos de búsqueda para dar con su paradero.

¿Qué pasó con Kimberly Joselin Ramos Beltrán?

La joven salió de casa rumbo al campus Chamilpa de la UAEM, entonces avisó a su familia que ya estaba en el transporte público de la Ruta 1 y cuando llegó a la universidad. Sin embargo, luego sus seres queridos perdieron contacto con ella.

Por está razón, comenzaron una intensa búsqueda y realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades, con la finalidad de emitir la ficha de búsqueda con el número de expediente SG/CBPEM/DCAB/081/2026.

Lo mismo hizo la UNAM, y publicó su ficha de búsqueda.

Localizan cuerpo y le hacen puebas para determinar identidad

Previo, en un comunicado, las autoridades informaron que como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en la zona norte de Cuernavaca para localizar a la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención.

En tanto, indicó que se realizan las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales y científicos, a fin de determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Las investigaciones continúan en curso. La FGE Morelos informará oportunamente los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el desarrollo de las indagatorias y el debido proceso.

La desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), puso en alerta a todo el estado. También provocó diversas movilizaciones estudiantiles en su escuela, donde los compañeros pidieron un avance en las investigaciones y la aparición de la estudiante.

De hecho, este lunes los estudiantes tomaron la rectoría como medida de protesta por la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, con la finalidad de exigir a la rectora, Viridiana Aydeé León Hernández, se presente para entablar una mesa de diálogo.

¿Qué se sabe del detenido por su desaparición?

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó los detalles de la detención de Jared Alejandro “N”, quien fue identificado como estudiante de la misma UAEM y como una persona cercana a su círculo cercano de Kimberly Joselin.

“Un juez de control impuso prisión preventiva como medida cautelar a Jared Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán”, informó la FGE

En audiencia inicial de este domingo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recabó los indicios correspondientes para formular imputación por ese delito al masculino.

Asimismo, se sabe que el imputado solicitó ampliación del término constitucional por lo que la audiencia de vinculación a proceso se desahogará dentro de unos días.

Jared Alejandro “N”, presuntamente fue la última persona con la que estuvo Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

