Matan a Secretaria de Salud de Atlixtac y a su Asistente en Guerrero; Así Fue el Ataque Armado

La secretaria de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, fue asesinada a balazos junto con su asistentre, en inmediaciones de la carretera federal Chilapa-Tlapa, en Guerrero; autoridades investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria y el secretario salieron de Atlixtac durante la madrugada con dirección a Chilapa; sin embargo, presuntamente fueron interceptados por un grupo de hombres armados.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la secretaria de Salud de Atlixtac?

Según medios locales, los funcionarios fueron obligados a bajar de la camioneta en la que viajaban y posteriormente los atacaron a balazos. Las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de los cuerpos y realizaron las acciones correspondientes para llevar a cabo las primeras investigaciones.

Luego se informó la identificación de las víctimas como Jessica Macedonio Saldaña, de aproximadamente 40 años de edad, y Fulgencio Salgado Sánchez, de alrededor de 35 años de edad, ambos trabajadores del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero.

Al respecto la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), informó que ya investiga el caso donde fueron hallados sin vida un hombre y una mujer en el municipio de Chilapa de Álvarez.

“Tras el reporte recibido, personal de esta Fiscalía acudió para realizar las diligencias ministeriales iniciales y llevar a cabo el procesamiento del sitio, a fin de recabar datos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables”, indicó.

Asimismo, la FGE aseguró que continuará con las investigaciones y proporcionará información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso.

¿Quiénes eran Jessica Macedonio Saldaña y Fulgencio Salgado Sánchez?

Una vez que se dio a conocer el asesinato de la secretaria de Salud de Atlixtac y su asistente, el presidente municipal, Guillermo Matías, exigió el esclarecimiento y justicia de ambos funcionarios.

A través de un comunicado expresó “su profundo pesar” por el asesinato del C. Fulgencio Salgado Sánchez y de la Directora de Salud del H. Ayuntamiento, Enf. Jessica Macedonio Saldaña.

“La partida de quienes formaban parte activa de nuestra comunidad y del servicio público enluta a todo el municipio”, indicó.

También informó que ya solicitó a las instancias correspondientes que se realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ya que asegura “el Gobierno Municipal dará seguimiento puntual y mantendrá coordinación institucional con las autoridades competentes”.

“Atlixtac es un municipio que apuesta por la paz, la estabilidad social y el respeto al estado de derecho. Por ello, cualquier acto que atente contra la tranquilidad de nuestra comunidad debe ser investigado con responsabilidad y apego a la ley", puntualizó.

