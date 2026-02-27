Caso Rubí Patricia Gómez: ¿Quién Era la Madre Buscadora Hallada Muerta en Mazatlán, Sinaloa?

La madre buscadora, Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C., fue hallada muerta al interior de su vivienda en Mazatlán, Sinaloa; esto se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron luego del reporte a las autoridades alrededor de las 9:00 horas, por lo que se llevó a cabo un enorme operativo en inmediaciones del Sector Infonavit Jabalíes.

Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda ubicada en la avenida Santa Rosa y ahí encontraron a una mujer inconsciente y le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se confirmó su deceso, la zona fue acordonada para esperar a los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, se sabe que la madre buscadora presentó lesiones en el cuerpo.

Según los datos recabados hasta el momento, la mujer presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante, dijo la FGE

En tanto, señaló que ya abrió una carpeta de investigación por el caso de madre buscadora.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que sucedió

¿Quién era Rubí Patricia Gómez Tagle?

La madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle era conocida por su lucha para dar con el paradero de su hijo Édgar. Por esta razón, se integró al Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C..

La organización de madres buscadoras aseguró que Rubí Patricia Gómez Tagle con amor y valentía dedicó su vida a la búsqueda de su hijo y a acompañar a muchas madres en este difícil camino.

Hoy lamentamos profundamente su partida. Su ausencia deja un vacío irreparable en nuestros corazones y en esta lucha que compartimos como madres

Finalmente, indicó que “una madre buscadora no muere, su amor permanece en la lucha”. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios para despedirla; no hay detenidos por este crimen.

