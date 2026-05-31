Hombre Muere en Baños Públicos de la Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz

Durante la madrugada de este domingo 31 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades debido al reporte en el que se daba a conocer que una persona del sexo masculino se encontraba inconsciente en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida al interior de unos baños públicos ubicados en las calles Gutiérrez Zamora y Zaragoza en la zona centro de la ciudad.

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Los hechos se registraron durante la madrugada del domingo y, según la información recabada, la persona habría ingresado a los sanitarios; sin embargo, pasó un lapso prolongado de tiempo y la persona no salió del baño al que entró.

Esto terminó por llamar la atención de los propietarios del establecimiento, quienes ingresaron al sitio para corroborar si el hombre había salido y, al registrar los baños, dieron con el hombre inconsciente al interior de los mismos, por lo que dieron aviso a los cuerpos de emergencias.

Se desconoce la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento

Al sitio donde se registraron los hechos arribaron elementos del cuerpo de paramédicos, quienes se disponían a brindarle los primeros auxilios al hombre; sin embargo, solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, llegaron elementos de la Policía y personal de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el acordonamiento correspondiente del área para proceder a realizar las diligencias necesarias, así como el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconocen cuáles fueron las causas del fallecimiento de la persona, así como la identidad de la misma. Posteriormente, se dio a conocer que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo las indagatorias de ley y determinar las causas del fallecimiento.