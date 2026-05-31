Hombre Muere en Baños Públicos de la Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz

En la colonia centro, un hombre ingresó a un baño público y minutos más tarde fue hallado sin vida por los trabajadores del lugar.

Hombre muere al interior de baños públicos en VeracruzFoto: Archivo | N+

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Impactante hallazgo en Veracruz: un hombre fue encontrado sin vida en baños públicos del centro. Autoridades investigan las posibles causas.

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