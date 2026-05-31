¿Cuándo Lloverá en Veracruz? Pronóstico del 31 de Mayo al 03 de Junio de 2026

El SMN dio a conoce cuáles serán las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad veracruzana durante los próximos días. Conoce más detalles a continuación.

Pronóstico de lluvias en Veracruz 30 de mayo al 03 de junio.Foto: SMN | CONAGUA

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Atención Veracruz: el SMN pronostica lluvias intensas y temperaturas de hasta 40°C del 31 de mayo al 3 de junio. Infórmate sobre las condiciones climatológicas.

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Pronóstico de lluvias y calor extremo para Veracruz