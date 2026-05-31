¿Cuándo Lloverá en Veracruz? Pronóstico del 31 de Mayo al 03 de Junio de 2026

Durante el transcurso de este sábado 30 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido a 96 horas, en el cual se dan a conocer las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad veracruzana.

Según lo informado por el SMN, existen las condiciones para la presentación de distintos fenómenos climatológicos como lluvias puntuales a muy fuertes en distintas regiones del estado, las cuales podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Durante la noche del sábado 30 y primeras horas del domingo 31 de mayo, se esperan intervalos de chubascos que van desde los 5 a 25 milímetros, así como temperaturas máximas que oscilan desde los 35 a 40 grados centígrados.

Pronóstico climatológico del domingo 31 de mayo al miércoles 03 de junio

Según lo informado por el SMN, una vaguada, canales de baja presión en el interior del país, el ingreso de humedad de ambos océanos y divergencia en altura propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en la zona centro de la entidad veracruzana.

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Pronóstico domingo 31 de mayo:

Lluvias fuertes: Con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la zona centro

Temperaturas máximas: Van desde los 35 hasta los 40 grados centígrados

Pronóstico lunes 01 de junio:

Lluvias muy fuertes: Con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en la zona centro y sur

Temperaturas máximas: Van desde los 35 hasta los 40 grados centígrados en la zona sur

Pronóstico martes 02 de junio:

Lluvias muy fuertes: Con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en la zona centro y sur

Temperaturas máximas: Van desde los 35 hasta los 40 grados centígrados en la zona sur

Pronóstico miércoles 03 de junio:

Lluvias fuertes: Con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la zona centro y sur

Oleaje: Desde 1.0 a 2.0 metros de altura en la zona de costa

Temperaturas máximas: Van desde los 35 hasta los 40 grados centígrados en la zona sur

Debido a las condiciones previstas, las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como la caída de granizo.

Además, se informó que podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Mientras tanto, se prevé que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.