FGR Asegura e Inhabilita Toma Clandestina de Hidrocarburo en José Azueta, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 29 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se logró la detección, aseguramiento y la inhabilitación de una toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de José Azueta, Veracruz.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el aseguramiento se logró durante un operativo realizado en el ejido La Guadalupe del municipio anteriormente mencionado, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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Fue personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quien dio a conocer a la Fiscalía Federal en el estado de Veracruz sobre un alertamiento de baja presión de uno de sus ductos, por lo que las fuerzas federales se encargaron de investigar y localizar la toma clandestina.

Asimismo, en el lugar fueron asegurados una manguera de alta presión de aproximadamente cinco metros de largo, así como una válvula de aproximadamente dos pulgadas de ancho y un niple que, según lo informado, se encontraba soldado al ducto.

Se dio a conocer que, con los distintos indicios recabados por las autoridades, el fiscal federal continúa con la integración de la carpeta de investigación para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades correspondiente y llegar al esclarecimiento de estos hechos.

Aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Agua Dulce, Veracruz.

Un operativo se registró por parte de las autoridades la tarde del pasado viernes ocho de mayo en un inmueble localizado en un rancho de Agua Dulce, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, donde se aseguraron varios litros de combustible.

Aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados durante un operativo realizado en un centro de almacenamiento clandestino. El aseguramiento se realizó en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

En un inmueble ubicado en las inmediaciones del rancho "Saladino 2" se ejecutó una orden de cateo y en el lugar, localizaron el combustible distribuido en dos contenedores especializados tipo frac tank, un tanque cilíndrico horizontal y cinco contenedores adicionales.

Las autoridades dieron a conocer que el predio y el hidrocarburo asegurado en dicho operativo registrado en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF).