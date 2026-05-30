FGR Asegura e Inhabilita Toma Clandestina de Hidrocarburo en José Azueta, Veracruz

Una toma clandestina de hidrocarburo fue asegurada este viernes 29 de mayo en el municipio de José Azueta, al sur del estado de Veracruz

Aseguran e Inhabilitan Toma Clandestina de Hidrocarburo en José Azueta, VeracruzFoto: FGR

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Operativo en Agua Dulce: FGR incauta 50 mil litros de hidrocarburo en un centro clandestino. Conoce los detalles de este operativo al sur de Veracruz.

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