Incendio de Vivienda Deja Cinco Perros Muertos y Dos Personas con Quemaduras en Coatzacoalcos

Se registró un incendio en una vivienda en la zona sur del estado de Veracruz, donde dos personas resultaron con quemaduras

Incendio en CoatzacoalcosFoto: N+

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Coatzacoalcos en alerta: un incendio destruye una casa, dejando dos heridos y cinco perros muertos. Descubre los detalles de este incidente.

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