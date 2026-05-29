Incendio de Vivienda Deja Cinco Perros Muertos y Dos Personas con Quemaduras en Coatzacoalcos

Durante la mañana de este viernes 29 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de los elementos de Protección Civil y de Bomberos, por el incendio de una vivienda en la colonia Fertimex en la ciudad de Coatzacoalcos, la sur del estado de Veracruz.

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El siniestro dejó como saldo la pérdida total del inmueble, dos personas con quemaduras y cinco perros muertos. Se registró la mañana sobre la calle Azufre casi esquina con Coatzacoalcos. Presuntamente, el dueño de la casa estaba calentando la comida de sus perros, cuando el fuego en su estufa se extendió al interior de la casa.

De las dos personas que estaban en la vivienda, ambas sufrieron quemaduras que no serían de gravedad. David Esponda, Director Protección Civil de Coatzacoalcos, informó sobre los hechos.

Y pues la prioridad fue rescatar con bien al vecino al dueño de la casa y a una vecina que lo auxilió al salir al momento que llegamos ya se le dió la atención prehospitalaria por parte de la Cruz Roja y fue traslado para que le dieran una valoración más exhaustiva y ver qué grado de quemaduras pudiera presentar

Incendio en vivienda de Río Blanco

La mañana del lunes, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia luego que se reportara un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Modelo del municipio de Río Blanco, Veracruz.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió en un domicilio localizado sobre la calle Morelos, entre 1 de Mayo y 7 de Enero, hasta donde arribaron como primeros respondientes elementos del Patronato de Bomberos Paramédicos Voluntarios Metropolitanos.

En apoyo acudieron también unidades de Protección Civil de Nogales y Río Blanco, quienes permanecieron en coordinación durante las maniobras de seguridad. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar, quedando el servicio completamente controlado.