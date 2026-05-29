50 Años de Prisión Contra Fausto 'N', Exdirector de Tránsito en Ciudad Mendoza, Veracruz

El exdirector de tránsito de Ciudad Mendoza, Fausto 'N', fue sentenciado a 50 años de prisión señalado como responsable del delito de desaparición forzada.

Sentencian a 50 años de prisión a exdirector de tránsito de Ciudad Mendoza por desaparición forzada.Foto: FGE

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Condenado a 50 años, Fausto 'N', exdirector de Tránsito, por desaparición forzada en Veracruz. Un caso ocurrido en Ciudad Mendoza.

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