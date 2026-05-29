50 Años de Prisión Contra Fausto 'N', Exdirector de Tránsito en Ciudad Mendoza, Veracruz

La tarde de este jueves 28 de mayo, se dio a conocer que fue sentenciado a por lo menos 50 años de prisión Fausto "N", exdirector de tránsito de Ciudad Mendoza, localizada en la región montañosa de la entidad veracruzana.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el juez encontró al señalado como responsable del delito de desaparición forzada; así lo informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Según el reporte, los hechos por los que el señalado fue sentenciado habrían ocurrido el pasado día viernes ocho de diciembre de 2023, en el municipio de Camerino Z. Mendoza, cuando las cuatro víctimas se encontraban en las instalaciones de tránsito municipal.

De acuerdo con el reporte, en ese lugar Fausto “N” se desempeñaba como director, lugar en el que las víctimas habrían sido privadas de la libertad, desconociéndose desde ese momento cuál pudo ser su paradero.

Según la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), el ahora sentenciado habría ocultado y negado la información relacionada con estos hechos ocurridos el pasado viernes ocho de diciembre de 2023.

Fausto "N" fue vinculado a proceso por diversos delitos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que Fausto "N" fue vinculado a proceso, esto por ser señalado de ser el presunto responsable del delito contra las instituciones de seguridad pública.

Los informes indican que Fausto "N" se desempeñaba como director de Tránsito en Camerino Z. Mendoza, donde al menos cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas el pasado viernes 8 de diciembre.

Cabe destacar que un agente de tránsito, identificado como Jorge Daniel Hernández Pérez, de 26 años de edad, fue asesinado a las afueras de la delegación ese mismo día y, de acuerdo con el comunicado de la FGE de Veracruz, Fausto 'N' es investigado por su probable participación en otros hechos.