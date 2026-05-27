Mujer es Víctima de Ataque Armado Dentro de Salón de Belleza en Cuitláhuac, Veracruz

Una mujer que se encontraba dentro de un salón de belleza fue víctima de un ataque armado, por lo que fue trasladada a un hospital

Ataque armado en CuitláhuacFoto: N+

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Violencia en Veracruz: Mujer herida en ataque armado dentro de un salón de belleza en Cuitláhuac. La Fiscalía ya investiga. ¿Qué se sabe hasta ahora?

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