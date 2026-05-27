Mujer es Víctima de Ataque Armado Dentro de Salón de Belleza en Cuitláhuac, Veracruz

Una mujer identificada Verónica "N" de 41 años, con domicilio en la ciudad de Córdoba, fue víctima de un ataque armado la tarde de este miércoles 27 de mayo, cuando se encontraba dentro de un salón de belleza ubicado en el cruce de la calle 5 y avenida 3 del municipio de Cuitláhuac, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector reportaron al número de emergencias 911, las múltiples detonaciones de arma de fuego que escucharon, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención.

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Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes encontraron a la mujer con diversas lesiones provocadas por impactos de bala, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital General Córdoba Yanga, para su pronta atención médica.

Verónica llegó al hospital resguardada por elementos policiacos para recibir atención médica. La Fiscalía investiga el móvil del ataque; además, se inició una carpeta de investigación de estos hechos.

Hombre muere en camioneta tras ataque armado

Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, un hombre fue ejecutado cuando estaba a bordo de un camioneta de redilas, en el municipio de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.

Todo ocurrió en la avenida Juan Osorio, en la colonia Francisco Villa. La camioneta estaba estacionada afuera de una chatarrera cuando sujetos armados a bordo de un automóvil asesinaron al hombre que estaba dentro. El área fue acordonada por elementos de la policía estatal y municipal.

Hasta el momento, no hay personas detenidas como responsables de estos hechos. La Fiscalía ya inició con las investigaciones correspondientes, para esclarecer el asesinato del hombre ocurrido en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.